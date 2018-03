Palestínska tínedžerka fackala vojakov, má si odsedieť 8 mesiacov

V súčasnosti 17-ročná Tamímíová čelila pred vojenským súdom 12 obvineniam z rôznych trestných činov vrátane napadnutia a poburovania.

Tel Aviv 21. marca (TASR) - Palestínska tínedžerka Ahid Tamímíová, ktorá sa stala symbolom protestov proti Izraelu po zverejnení videozáznamu zachytávajúceho, ako udiera izraelských vojakov, strávi vo väzení osem mesiacov. Izraelské médiá to podľa agentúry DPA uviedli po tom, ako dosiahla v stredu dohodu o vine a treste s izraelskými orgánmi.



V súčasnosti 17-ročná Tamímíová čelila pred vojenským súdom 12 obvineniam z rôznych trestných činov vrátane napadnutia a poburovania. Tých sa údajne dopustila pri viacerých konfrontáciách s vojakmi v období od apríla 2016.



Pri jednej z týchto potýčok, ktorú zachytáva videozáznam zverejnený v decembri na sociálnych sieťach, fackala, udierala a kopala dvoch izraelských vojakov v predjordánskej dedine Nabí Sálih, pričom vojaci sa väčšinou zdržali odvetných úderov. Mnohí Palestínčania odvtedy Tamímíovú oslavujú ako hrdinku vzdorujúcu izraelskej okupácii Predjordánska, zatiaľ čo Izraelčania o nej hovoria ako o agitátorke snažiacej sa vyprovokovať vojakov pred kamerou v rámci palestínskej PR kampane.



Tamímíovej právnik stredajšie správy médií zatiaľ nekomentoval. Tínedžerku súdili spolu s jej matkou, ktorú izraelské orgány takisto zadržali a umiestnili do väzby.



Rodina Tamímíovcov je Izraelu aj medzinárodným pozorovateľom izraelsko-palestínskeho konfliktu známa, keďže od roku 2009 - po tom, ako armáda obmedzila Palestínčanom prístup na neďaleké územia - organizovala každý týždeň demonštrácie.



V roku 2012 ocenil Ahid Tamímíovú turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, keď sa virálnou stala jej fotografia, ako ukazuje zovretú päsť izraelskému vojakovi. Mala vtedy 11 rokov.



Počas protestov členovia rodiny Tamímíovcov prišli o život a niektorých zatkla polícia. Izraelskí komentátori rodinu kritizovali, že posiela maloletých do nebezpečných situácií. Medzinárodné ľudskoprávne skupiny, Európska únia i ďalší zase najnovšie kritizovali Izrael, ako zaobchádza s Ahid Tamímíovou.