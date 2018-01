Palestínska vláda požiadala Izrael o obnovenie elektriny do pásma Gazy

Izrael, hlavný dodávateľ energie pre pásmo Gazy, obmedzil dodávky elektriny v júni 2017 na štyri hodiny denne, aby tak vyhovel palestínskemu prezidentovi Mahmúdovi Abbásovi.

Gaza 3. januára (TASR) - Palestínska vláda v Predjordánsku v stredu oznámila, že požiadala Izrael o úplné obnovenie dodávok elektriny do pásma Gazy. Informovala o tom agentúra AP.



Izrael, hlavný dodávateľ energie pre pásmo Gazy, obmedzil dodávky elektriny v júni 2017 na štyri hodiny denne, aby tak vyhovel palestínskemu prezidentovi Mahmúdovi Abbásovi. Ten vtedy oznámil, že jeho vláda v Predjordánsku, v snahe zbaviť palestínske militantné hnutie Hamas ako svojho politického súpera moci, prestane platiť Izraelu za dodávky elektriny do pásma Gazy.



Hamas označil toto rozhodnutie Izraela za kolektívny trest.



Nie je zrejmé, či obnovenie elektriny v pásme Gazy súvisí so snahou o palestínske zmierenie, píše agentúra AP.



Hamas ovládol pásmo Gazy v roku 2007, keď vyvrcholili boje medzi ním a Abbásovým umierneným hnutím Fatah vládnucim na Západnom brehu. Územie čelí blokáde, ekonomickému chaosu a humanitárnym problémom.



Hamas a Fatah dospeli k dohode o zmierení v októbri v egyptskej Káhire.