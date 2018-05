Palestínske hnutie Hamas odmietlo zdravotnícku pomoc z Izraela

Takmer 60 ľudí prišlo o život a stovky ďalších utrpeli zranenia v pondelok pri izraelskej streľbe v najkrvavejší deň cezhraničných násilností od vojny v roku 2014.

Gaza 16. mája (TASR) - Hnutím Hamas vedení organizátori palestínskych pochodov pozdĺž hranice pásma Gazy s Izraelom odmietli dodávku zdravotníckej pomoci z Izraela. Urobili tak napriek značnému nedostatku kľúčových zásob po tohtotýždňovom krvavom násilí, uvádza agentúra AP.



Najvyšší výbor Veľkého pochodu za návrat v stredu oznámil, že Palestínčania neprijmú lieky "od vrahov nášho ľudu". Obvinil tiež Izrael zo "snahy o vylepšenie svojho čierneho imidžu".



Takmer 60 ľudí prišlo o život a stovky ďalších utrpeli zranenia v pondelok pri izraelskej streľbe v najkrvavejší deň cezhraničných násilností od vojny v roku 2014. Izrael obviňuje Hamas, že využíva protesty ako zástierku pre vykonávanie vlastných útokov.



Výbor uviedol, že protesty sa obnovia v piatok.



Izraelský minister obrany Avigdor Lieberman sa v stredu vyjadril, že izraelská armáda by mala ignorovať kritikov svojich vojenských operácií. "Nepočúvajte hlasy pokrytcov vo svete," napísal Lieberman podľa agentúry DPA na sociálnej sieti Twitter po stretnutí s izraelskými vojakmi a veliteľmi na juhu Izraela.



"Môžeme si len predstaviť, čo by sa stalo, keby títo teroristi vtrhli to jednej z (pohraničných) komunít. Je našou povinnosťou zabrániť im, aby prenikli na územie Izraela a ublížili nám," dodal Lieberman.



Lieberman pred novinármi nazval radikálne hnutie Hamas, ktoré ovláda pásmo Gazy, "kanibalmi" a odmietol správy o možnom dlhodobom prímerí. "Nevidíme nič dôležité, nič významné," podotkol v reakcii na tvrdenia o neformálnych komunikačných kanáloch s Hamasom. Ako dodal, Izrael by zvážil prímerie len v tom prípade, keby sa Hamas úplne odzbrojil.