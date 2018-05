Palestínskeho veľvyslanca vo Washingtone povolali do Ramalláhu

Osud Jeruzalema je silnou emotívnou záležitosťou a zásadným problémom v izraelsko-palestínskom konflikte.

Washington 16. mája (TASR) - Palestínskeho veľvyslanca vo Washingtone Husáma Zomlota v utorok povolali do Ramalláhu, sídla Palestínskej samosprávy, na protest proti premiestneniu ambasády Spojených štátov do Jeruzalema.



Zomlot tlačovej agentúre AP potvrdil, že sa vracia domov.



Palestínsky minister zahraničných vecí Rijád Málkí vyhlásil, že prezident Mahmúd Abbás nariadil Zomlotovi, aby sa vrátil do Ramalláhu.



Minister Málkí dodal: "Keď USA otvorili veľvyslanectvo v Jeruzaleme, bolo potrebné, aby naša strana zaujala postoj, a toto je naše rozhodnutie."



USA presťahovali svoje veľvyslanectvo z izraelského mesta Tel Aviv do Jeruzalema v pondelok.



Palestínčania si totiž nárokujú na východný Jeruzalem ako na budúce hlavné mesto svojho budúceho nezávislého štátu. Presťahovanie americkej ambasády z Tel Avivu do Jeruzalema ich preto rozhnevalo a tvrdia, že Washington už nemôže hrať úlohu nestranného sprostredkovateľa mieru medzi Izraelom a Palestínčanmi.