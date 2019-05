Palestínski lídri údajne súhlasili s prímerím sprostredkovaným Egyptom

Egypt sprostredkoval dohodu o zastavení nepriateľských akcií od 4.30 h miestneho času (3.30 h SELČ), uviedol predstaviteľ radikálneho palestínskeho hnutia Hamas, ktoré v pásme Gazy vládne

Gaza 6. mája (TASR) - Palestínski lídri v pásme Gazy súhlasili v noci na pondelok s prímerím s Izraelom po tom, ako v oblasti došlo k najvážnejšiemu vzplanutiu násilností od vojny z roku 2014. Vyplýva to z informácií od zdrojov oboznámených s rozhovormi, píše agentúra AFP.



Egypt sprostredkoval dohodu o zastavení nepriateľských akcií od 4.30 h miestneho času (3.30 h SELČ), uviedol predstaviteľ radikálneho palestínskeho hnutia Hamas, ktoré v pásme Gazy vládne, ako aj zdroj zo spojeneckej militantnej skupiny Islamský džihád.



Dohodu rovnako pod podmienkou anonymity potvrdil aj egyptský predstaviteľ.



Hovorkyňa izraelskej armády sa k správe nevyjadrila. Izrael takéto dohody o prímerí v minulosti verejne nepotvrdzoval, konštatuje AFP.



Korešpondent agentúry v Gaze uviedol, že situácia tam bola od termínu údajného prímeria pokojná. Nič nenaznačovalo odpáleniu ďalších rakiet palestínskymi militantmi ani novým izraelským leteckým úderom.



Konflikt medzi palestínskymi militantmi a Izraelom sa znova rozpútal cez víkend, keď z Gazy odpálili od soboty vyše 650 rakiet na Izrael, ktorého armáda v reakcii zasiahla viac než 250 cieľov v pásme Gazy.



Pri raketových útokoch na Izrael zahynuli štyria ľudia, pokým v Gaze prišlo o život podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva najmenej 25 Palestínčanov.



Po najvážnejšej eskalácii násilia medzi Palestínčanmi a Izraelčanmi od vojny v pásme Gazy z roku 2014 hnutie Hamas, ktoré v Gaze vláde, v nedeľu večer naznačilo, že je pripravené dohodnúť sa na novom prímerí s Izraelom. Informovala o tom agentúra DPA.



Konflikt medzi oboma stranami sa znova rozpútal cez víkend, keď izraelská armáda zasiahla od soboty viac než 250 cieľov v pásme Gazy v reakcii na raketové útoky militantných Palestínčanov. Tí podľa Izraela odpálili na jeho územie od soboty vyše 650 rakiet.



Štyria ľudia počas víkendu zahynuli pri raketových útokoch na Izrael, pokým pri protiúderoch izraelskej armády prišlo o život podľa ministerstva zdravotníctva v Gaze najmenej 25 Palestínčanov, z nich 19 v nedeľu, píše agentúra AFP. Približne 150 ďalších utrpelo zranenia.



Líder Hamasu Ismáíl Haníja uviedol, že jeho hnutie nemá záujem o novú vojnu, pričom nové prímerie z jeho strany by bolo možné, ak by sa k takémuto kroku zaviazal aj Izrael. Varoval však súčasne, že konflikt bude pokračovať, ak Izrael neukončí svoju desaťročnú blokádu pásma Gazy.



Izraelský bezpečnostný kabinet v nedeľu večer po hodinovom zasadnutí pod vedením premiéra Benjamina Netanjahua nariadil armáde, aby pokračovala v ofenzíve proti militantným skupinám v pobrežnom palestínskom pásme, uviedla agentúra AP.