Palestínsky prezident Abbás je opäť v nemocnici, má vysokú teplotu

Jeruzalem 20. mája (TASR) - Palestínskeho prezidenta Mahmúda Abbása prijali v nedeľu do nemocnice v predjordánskom meste Ramalláh po tom, čo sa u neho objavila vysoká teplota. Informovala o tom agentúra AP.



Tento týždeň ide už o tretiu Abbásovu hospitalizáciu. V utorok palestínsky líder podstúpil nenáročnú operáciu stredného ucha. V nemocnici strávil aj noc zo soboty na nedeľu, keď sa podrobil kontrole po utorňajšom chirurgickom zákroku. Po absolvovaní vyšetrení Abbás nemocnicu opustil. V nedeľu popoludní sa však do nej vrátil s vysokou teplotou.



Osemdesiatdvaročný Abbás je silným fajčiarom, ktorý mal v minulosti problémy so srdcom a pred približne desiatimi rokmi podstúpil liečbu rakoviny prostaty. Minulé leto postúpil vyšetrenia v nemocnici v Ramalláhu a vyvracal chýry o tom, že utrpel mozgovú mŕtvicu.