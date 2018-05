Palestínsky prezident Abbás strávi v nemocnici minimálne ďalšiu noc

Abbásove návštevy nemocnice vyvolali otázky ohľadom jeho zdravia a budúcnosti palestínskeho vedenia.

Ramalláh 21. mája (TASR) - Palestínsky prezident Mahmúd Abbás, ktorého v priebehu minulého týždňa trikrát hospitalizovali, strávi v nemocnici minimálne ešte ďalšiu noc. Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters s odvolaním sa na hlavného palestínskeho vyjednávača Sáiba Irikáta.



Abbásove návštevy nemocnice vyvolali otázky ohľadom jeho zdravia a budúcnosti palestínskeho vedenia. Reuters v tejto súvislosti však dodala, že o Abbásovom zdravotnom stave je doteraz k dispozícii len málo správ.



V utorok palestínsky prezident podstúpil nenáročnú operáciu stredného ucha. V nemocnici strávil aj noc zo soboty na nedeľu, keď sa podrobil kontrole po utorňajšom chirurgickom zákroku. Po absolvovaní vyšetrení Abbás nemocnicu opustil. V nedeľu popoludní sa však do nej vrátil s vysokou teplotou. Lekári však informovali, že dôvodom jeho hospitalizácie boli len "bežné vyšetrenia".



Agentúra Reuters pripomenula, že o Abbásovom zdravotnom stave prichádzajú protichodné správy.

Palestínske zdroje v nedeľu uviedli, že Abbás má zápal pľúc, je napojený na dýchací prístroj a vnútrožilovo dostáva antibiotiká.



Irikát povedal, že v pondelok s Abbásom strávil hodinu, a že prezident je v dobrom zdravotnom stave a zotavuje sa. "Dúfam, že ho z nemocnice prepustia do dvoch dní," dodal Irikát.



Osemdesiatdvaročný Abbás je silným fajčiarom. V minulosti mal problémy so srdcom a pred približne desiatimi rokmi absolvoval liečbu rakoviny prostaty. Minulé leto podstúpil vyšetrenia v nemocnici v Ramalláhu a vyvracal chýry o tom, že utrpel mozgovú mŕtvicu.