Abbás v OSN: Naše práva nie sú otázkou na vyjednávanie

New York 27. septembra (TASR) - Palestínsky prezident Mahmúd Abbás vo štvrtok na 73. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN (VZ OSN) povedal, že práva jeho ľudu nie sú niečím, o čom by sa malo vyjednávať. Zároveň obvinil Spojené štáty, že podkopávajú riešenie izraelsko-palestínskeho sporu na princípe dvoch štátov.



"Jeruzalem nie je na predaj. Práva palestínskeho ľudu nie sú niečím, o čom by sa malo vyjednávať," povedal Abbás s tým, že by nikdy neodmietal rokovania, ale skutočne vyznieva ironicky, keď americká administratíva stále hovorí o akejsi "dohode storočia".



"Čo ešte môže táto (americká) administratíva dať palestínskemu ľudu? Aké politické riešenie tu ešte zostáva? My nie sme nadbytoční. Prečo sa s nami zaobchádza ako s nadbytočným národom, ktorého sa treba zbaviť?" opýtal sa na palestínsky prezident.



Americký prezident Donald Trump v stredu na stretnutí s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom povedal, že riešenie v podobe dvoch štátov - izraelského a palestínskeho - sa mu páči, avšak zároveň naznačil, že podporí také riešenie, na akom sa obe strany dohodnú.



"Ak chcú Izraelčania a Palestínčania jeden štát, nemám s tým problém. Ak chcú štáty dva, ani s tým nemám problém," povedal Trump, čím podľa Abbása podkopal koncepciu dvoch štátov presadzovanú Palestínčanmi a podporovanú väčšinou medzinárodného spoločenstva.



Abbás prerušil styky s Trumpovou administratívou v decembri po tom, čo Spojené štáty uznali Jeruzalem za hlavné mesto Izraela. Východný Jeruzalem totiž vnímajú Palestínčania ako hlavné mesto svojho budúceho štátu.