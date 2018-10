Palivo zo zrazených lodí pri Korzike znečisťuje pláže vo Francúzsku

Zasiahnuté je i svetoznáme letovisko Saint-Tropez na Francúzskej riviére a tiež dve ďalšie blízke mestá.

Paríž 17. októbra (TASR) - Nafta, ktorá unikla do Stredozemného mora po zrážke dvoch nákladných lodí spred desiatich dní neďaleko ostrova Korzika, začala znečisťovať už aj pláže na juhu Francúzska. V utorok o tom informovali predstavitelia prefektúry Toulon.



Úrady aktivovali núdzový plán, pomocou ktorého sa má zabrániť ďalšiemu šíreniu paliva uniknutého z plavidiel. Obyvateľov vyzvali, aby sa nafty nedotýkali, ani sa nepokúšali sami riešiť vzniknutú situáciu.



Jednou z postihnutých je tiež pláž Pampelonne v Saint-Tropez, ktorú preslávil film "... a Boh stvoril ženu" s niekdajšou hviezdnou herečkou Brigitte Bardot v hlavnej úlohe, napísala tlačová agentúra DPA.



Palivo uniknuté po zrážke nákladných plavidiel znečistilo celkovo 16 kilometrov pobrežia. V oblasti sa v súčasnosti pre nepriaznivé počasie nachádza len málo turistov.



Francúzske a talianske úrady začali už po havárii čistiť palivovú škvrnu v Stredozemnom mori, ale nepodarilo sa im zachytiť a zberačom nečistôt odsať z vody všetku naftu.



Tuniská nákladná loď pri zrážke 7. októbra prerazila dieru do trupu cyperskej kontajnerovej lode a spôsobila tak únik paliva do mora. Pri kolízii nikto neutrpel zranenia.