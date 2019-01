Pápež vyzval na pokojné riešenie krízy vo Venezuele

Pred niekoľkými rokmi sa Vatikán neúspešne pokúšal o sprostredkovanie dohody medzi vládnucimi venezuelskými socialistami a opozíciou, ktorú podporuje mnoho tamojších biskupov.

Panama 27. januára (TASR) - Pápež František vyzval v nedeľu na pokojné a spravodlivé riešenie súčasnej politickej krízy vo Venezuele. Pripustil pritom, že tamojšia situácia je naozaj vážna a vyjadril svoju spoluúčasť s Venezuelčanmi, informovala agentúra AP.



Pápež sa počas návštevy stredoamerickej Panamy modlil za "spravodlivé a pokojné riešenie súčasnej krízy, ktoré by bralo ohľad na ľudské práva a ktorého výlučným cieľom by bolo dobro všetkých ľudí".



Vatikán zatiaľ neuviedol, či uzná venezuelského opozičného vodcu Juana Guaidóa za legitímneho prezidenta Venezuely.



Pred niekoľkými rokmi sa Vatikán neúspešne pokúšal o sprostredkovanie dohody medzi vládnucimi venezuelskými socialistami a opozíciou, ktorú podporuje mnoho tamojších biskupov.



Predseda venezuelského Národného zhromaždenia Juan Guaidó sa v stredu na masovej demonštrácii opozície vyhlásil za dočasného venezuelského prezidenta. Jeho legitimitu odvtedy uznali Spojené štáty, Kanada, Izrael i väčšina latinskoamerických krajín. Na strane venezuelského prezidenta Nicolása Madura naopak stoja Rusko, Čína, Irán, Turecko, Kuba, Mexiko či Bolívia.



Niekoľko krajín EÚ, konkrétne Británia, Nemecko, Francúzsko, Španielsko, Portugalsko, Holandsko, zároveň v sobotu Madura varovalo, že ak do ôsmich dní neoznámi termín novej voľby hlavy štátu, taktiež uznajú Guaidóa za dočasného prezidenta.



Maduro výzvy na nové voľby a osemdňovú lehotu odmietol.