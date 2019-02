Pápež dostane na charitu milión, ak jeho pôst bude vegánsky

Matthew Glover, generálny riaditeľ Million Dollar Vegan dodal, že iniciátori kampane si cenia, že pápež v prejavoch či encyklikách hovorí o životnom prostredí a rizikách spojených so zmenou klímy.

Londýn 6. februára (TASR) - Charita katolíckej cirkvi môže získať milión dolárov (875.920 eur), ak pápež František bude 40 dní pred Veľkou nocou držať pôst podľa zásad vegánstva.



Túto výzvu mu adresovali nadácia Blue Horizon International a kampaň Million Dollar Vegan. List s výzvou k pápežovi pridať sa na 40 dní k vegánom podpísali okrem iných spevák Paul McCartney, herec Joaquin Phoenix, fotograf Yann Arthus-Bertrand a ďalšie známe osobnosti zo sveta kultúry či vedy, ako aj aktivisti za ochranu životného prostredia.



Matthew Glover, generálny riaditeľ Million Dollar Vegan a spoluzakladateľ kampane Veganuary, vysvetlil, že pápeža si vybrali pre jeho postoj k ochrane životného prostredia a vplyv, obzvlášť v Južnej Amerike, kde pokračuje masívne odlesňovanie.



Glover dodal, že iniciátori kampane si veľmi cenia, že pápež vo svojich prejavoch či encyklikách hovorí o životnom prostredí a rizikách spojených so zmenou klímy. Preto ho aj požiadali, aby sa počas pôstu pokúsil stať vegánom a dal tak príklad, že každý z nás môže zosúladiť svoje názory s konkrétnymi činmi.



Signatári petície od pápeža chcú, aby v čase predveľkonočného pôstu - od 6. marca do 18. apríla - nejedol potraviny živočíšneho pôvodu a prestal používať i veci vyrobené z kože.



Ak pápež tieto podmienky splní, nadácia Blue Horizon International poskytne milión dolárov na charitatívne projekty, ktoré pápež vyberie.



Britský denník The Guardian, ktorý o tom v stredu informoval, napísal, že Vatikán zatiaľ nereagoval na jeho žiadosť o komentár.



Najzapálenejší kresťania počas pôstu pred Veľkou nocou nekonzumujú mäso, mlieko ani vajíčka. Ak k nim patrí aj František, podľa zásad vegánstva by stačilo, aby si k týmto potravinám pridali ešte ryby a morské živočíchy.



Daniel Hale z charitatívnej agentúry Cafod podľa Guardianu uviedol, že pôst je obdobím rozjímania pre všetkých katolíkov a je aj príležitosťou, "aby sme reagovali na výzvu pápeža žiť jednoduchším a udržateľnejším spôsobom života".



"Pre niektorých to bude znamenať zníženie spotreby mäsa, zatiaľ čo iní prejdú na obnoviteľnú energiu alebo sa pridajú ku kampaniam zameraným na zníženie emisií," uviedol Hale.



Za kampaňou Million Dollar Vegan je 12-ročná Kalifornčanka Genesis Butlerová, ktoré je vegánkou od raného detstva a ako aktivistka sa snaží povzbudiť ľudí, aby jedli menej mäsa a mliečnych výrobkov, a tak bojovali proti zmene klímy.



Vplyv tínedžerov a "mladých dospelých" v oblasti boja proti zmene klímy je v poslednom čase čoraz výraznejší. Svedčí o tom aj príklad švédskej tínedžerky Grety Thunbergovej, ktorá svojím študentským štrajkom pred švédskym parlamentom za zvýšenie aktivizmu proti klimatickým zmenám inšpirovala k podobnej protestnej akcii tisíce školákov v rôznych štátoch sveta.