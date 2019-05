Pápež: Duchovenstvo je povinné nahlasovať sexuálne zneužívanie

Zločinov, o ktorých by sa kňaz dozvedel počas spovede, sa nové predpisy netýkajú.

Vatikán 9. mája (TASR) - Duchovenstvo katolíckej cirkvi musí nahlasovať svojim nadriadeným podozrivé prípady sexuálneho zneužívania detí alebo jeho ututlávanie. Vyplýva to z nových pravidiel, ktoré vydal vo štvrtok pápež František.



Ak má nejaký kňaz, mních alebo mníška "vedomosť alebo dôvod domnievať sa, že bol spáchaný (sexuálny zločin), táto osoba je povinná to ihneď nahlásiť," uviedol pápež v dokumente.



Nahlasovať je nutné aj každého, kto by neoznámil pohlavné zneužívanie detí alebo by nepotrestal páchateľov. Zločinov, o ktorých by sa kňaz dozvedel počas spovede, sa nové predpisy netýkajú.



Katolícka cirkev čelí už roky správam o sexuálnom zneužívaní detí duchovenstvom a Vatikán opakovane sľubuje, že tento problém vykorení, dodáva agentúra DPA.