Pápež František navštívi na prelome mája a júna Rumunsko

František bude v regióne aj od 5. do 7. mája, keď navštívi Bulharsko a Macedónsko.

Vatikán 11. januára (TASR) - Pápež František navštívi v tomto roku Rumunsko, a to v dňoch od 31. mája do 2. júna. Informovala o tom v piatok agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie Vatikánu.



Podľa neho pápež uvítal "pozvanie od prezidenta, štátnych predstaviteľov a katolíckej cirkvi v Rumunsku" a uskutoční apoštolskú cestu do tejto krajiny. Bližšie podrobnosti o programe návštevy zverejnia neskôr.



František bude v regióne aj od 5. do 7. mája, keď navštívi Bulharsko a Macedónsko. V týchto krajinách a aj v Rumunsku žijú nepočetné katolícke menšiny, keďže tieto štáty sú prevažne pravoslávne.



Pápež, ktorý sa v decembri dožil 82 rokov, má v tohtoročnom programe okrem iného aj cesty na Svetové dni mládeže do Panamy a do Spojených arabských emirátov a Maroka.