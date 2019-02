Pápež očakáva konkrétne opatrenia v boji proti pedofílii v cirkvi

Summit sa začal rannou modlitbou a krátkym príhovorom pápeža vo vatikánskej Synodnej aule. Následne majú byť odvysielané videá so svedectvami obetí.

Rím 21. februára (TASR) - Pápež František otvoril vo štvrtok summit predsedov biskupských konferencií z celého sveta venovaný prevencii pohlavného zneužívania duchovnými a ochrane detí. Informovala o tom agentúra AFP.



Pápež vyhlásil, že svet očakáva "konkrétne a účinné opatrenia" v boji proti pedofílii v katolíckej cirkvi, uviedla agentúra DPA. "Počujeme krik detí, ktoré požadujú spravodlivosť," povedal najvyšší pontifex.



Pápež predsedom biskupských konferencií z celého sveta pripomenul ich diel zodpovednosti a vyzval ich na "odvahu".



Nemecký kardinál a predseda Konferencie biskupov Nemecka Reinhard Marx si od tohto summitu sľubuje nové podnety nielen pre cirkev, ale aj pre celú spoločnosť.



"Cieľom je, aby všetci biskupi pochopili, že ide o výzvu, ktorej musíme čeliť my všetci - v cirkvi i v spoločnosti," vyhlásil Marx vo štvrtok v Ríme krátko pred začatím summitu.



"Verím, že možno i tieto výnimočné stretnutia počas nasledujúcich dní prinesú jasný odkaz pre celú spoločnosť, že netolerujeme a ani nikdy nebudeme tolerovať, aby dochádzalo k sexuálnemu zneužívaniu detí a mladistvých," povedal Marx. Musíme urobiť maximum pre to, aby sme prekonali strašné zlo sexuálneho zneužívania, zdôraznil predseda nemeckej biskupskej konferencie.



Summit sa začal rannou modlitbou a krátkym príhovorom pápeža vo vatikánskej Synodnej aule. Následne majú byť odvysielané videá so svedectvami obetí. Pracovné skupiny sa budú po celý čas konania tejto konferencie venovať témam zodpovednosti a transparentnosti.



Summit ukončí v nedeľu 24. februára omša a záverečná reč pápeža v Kráľovskej sále Apoštolského paláca.