Pápež odsúdil kultúru zneužívania a krytia v katolíckej cirkvi

Vatikán 1. jún (TASR) - Pápež František je prvým katolíckym pápežom, ktorý verejne odsúdil "kultúru zneužívania a krytia" v katolíckej cirkvi, píše vo štvrtok agentúra AP.



František sa podľa vlastných slov hanbí za to, že on, ani katolícki predstavitelia v Čile obete lepšie nepočúvali.



Pápež František vydal pre čilských veriacich vo štvrtok pastoračný list. V osemstranovom liste znova poďakoval obetiam za ich "odvážnu vytrvalosť" pri odsudzovaní zneužívania a hľadaní pravdy. A opakovane hovoril o "kultúre zneužívania a systéme krytia, ktorý ju zachováva".



V deň zverejnenia zmieneného listu Vatikán taktiež oznámil návrat vatikánskeho vyšetrovacieho tímu do Čile na pastoračnú misiu.



Ako dodala AP, Františka čaká ďalší víkend, ktorý strávi s rozhovormi s obeťami čílskeho neslávne známeho kňaza pátra Fernanda Karadimu.



Sexuálny škandál výrazne poškodil obraz cirkvi v kedysi tradične katolíckom Čile. Mal negatívny vplyv aj na pápežovu povesť, pretože počas januárovej návštevy Čile sa zastával biskupov obviňovaných z toho, že kryli sexuálny škandál. Pápež neskôr tento svoj postoj prehodnotil.



Karadimove obete sa na cirkevných činiteľov obrátili už v roku 2002, tí im však neuverili. Vatikán začal prípad vyšetrovať až v roku 2010, keď sa obvinenia dostali na verejnosť. Vatikán následne Karadimovi zakázal činnosť.