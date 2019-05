Pápež František pricestoval na prvú návštevu Severného Macedónska

Pápeža na letisku v hlavnom meste Skopje privítali prezident Gjorge Ivanov a premiér Zoran Zaev.

Skopje 7. mája (TASR) - Pápež František pricestoval v utorok do Severného Macedónska na vôbec prvú pápežskú návštevu tejto balkánskej krajiny. Pápeža na letisku v hlavnom meste Skopje privítali prezident Gjorge Ivanov a premiér Zoran Zaev.



Pápeža po prílete tradične privítali chlebom a soľou, informuje tlačová agentúra AFP.



Pápež pricestoval do Severného Macedónska z Bulharska v rámci svojej trojdňovej cesty po Balkáne. Obe krajiny sú prevažne pravoslávne a František chce zlepšiť vzťahy medzi Vatikánom a pravoslávnymi veriacimi.



Katolíci tvoria v Severnom Macedónsku s 2,1 milióna obyvateľov menej než jedno percento. Krajina je tiež domovom značnej komunity albánskych moslimov, ktorí tvoria približne štvrtinu celkovej populácie. František pred návštevou vyzdvihol zmes kultúr, náboženstiev a etník v tejto krajine, ktorá leží na križovatke Východu a Západu.



Pápež na hlavnom námestí v Skopje odslúži omšu pre 15.000 zúčastnených, medzi ktorými sa očakávajú i katolícki pútnici z okolitých krajín ako Chorvátsko a Albánsko. Pápež sa následne stretne s duchovnými lídrami pri pamätníku Matky Terezy, ktorá sa narodila do albánskej rodiny v Skopje, keď bolo mesto súčasťou bývalej Osmanskej ríše.



Severomacedónsky katolícky biskup Kiro Stojanov označil pápežovu návštevu za "silný impulz" pre pokračovanie krajiny v "demokratizácii spoločnosti", ako aj pre podporu spravodlivosti a rovnosti.



Františkova návšteva prichádza dva dni po tom, ako si Severomacedónčania zvolili v druhom kole prezidentských volieb za novú hlavu štátu Steva Pendarovského, a niekoľko mesiacov po tom, ako krajina zmenou svojho názvu ukončila desaťročia trvajúci názvoslovný spor so susedným Gréckom.