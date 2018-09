Pápež František pricestoval na návštevu do Litvy

Po návšteve Litvy pápež v pondelok zavíta do Lotyšska, ktoré je skôr protestantskou krajinou, a v utorok sa presunie do Estónska, kde sa väčšina obyvateľov nehlási k žiadnemu vierovyznaniu.

Vilnius 22. septembra (TASR) - Pápež František pricestoval v sobotu do Litvy, ktorá je prvou zastávkou jeho štvordňovej cesty po pobaltských krajinách. Informovala o tom agentúra AP.



Po návšteve prevažne katolíckej Litvy pápež v pondelok zavíta do Lotyšska, ktoré je skôr protestantskou krajinou, a v utorok sa presunie do Estónska, kde sa väčšina obyvateľov nehlási k žiadnemu vierovyznaniu.



Pápež počas letu z Ríma na palube svojho lietadla pred novinármi povedal, že tieto tri pobaltské štáty majú mnoho podobného, ale v mnohom sa aj líšia, časť dejín majú spoločnú, ale žili aj vlastné dejiny.



Po prílete do Vilniusu má pápež naplánované stretnutie s litovskou prezidentkou a bývalou európskou komisárkou Dalia Grybauskaite a prednesie prejav pred najvyššími predstaviteľmi krajiny a diplomatmi.



Popoludní má v programe stretnutie s mladými ľuďmi, ktorému bude predchádzať zastávka v svätyni Matky Božieho Milosrdenstva, kam počas svojej návštevy Litvy v roku 1993 zavítal aj pápež Ján Pavol II.



Litva - ako prvá z pobaltských sovietskych republík - vyhlásila svoju nezávislosť v marci roku 1990. Tento akt nadobudol účinnosť v roku 1991.



Členstvo v EÚ a NATO získala Litva v roku 2004.