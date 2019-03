Pápež František v septembri navštívi Mozambik, Madagaskar a Maurícius

Mozambický prezident Filipe Nyusi podľa tlačovej agentúry AP vyhlásil, že pápežova návšteva bude pre ľud jeho krajiny inšpiráciou a povzbudením.

Vatikán 27. marca (TASR) - Pápež František navštívi v septembri Mozambik, Madagaskar a Maurícius. Oznámili to v stredu vatikánske zdroje, ktoré cituje tlačová agentúra AFP.



Hlava katolíckej cirkvi zavíta do hlavných miest všetkých týchto štátov - mozambického Maputa, madagaskarského Antananariva i do maurícijského Port Louis. Návšteva sa uskutoční 4.-10. septembra, presný program bude zverejnený neskôr.



Mozambický prezident Filipe Nyusi podľa tlačovej agentúry AP vyhlásil, že pápežova návšteva bude pre ľud jeho krajiny "inšpiráciou a povzbudením" a prispeje k budovaniu "prosperujúceho, jednotného a mierového" štátu. Nyusi podotkol, že Vatikán zohral úlohu pri mierových rokovaniach s tamojšou opozíciou.



Mozambik zasiahol 15. marca cyklón Idai, ktorý si v krajine vyžiadal najmenej 468 obetí, a zaevidovali tam už päť prípadov cholery. Podľa Svetového potravinového programu (WFP) voda zaplavila približne 3125 štvorcových kilometrov pôdy.



Šéf Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) Mark Lowcock požaduje, aby sa Mozambiku na nasledujúce tri mesiace poskytla finančná pomoc vo výške 282 miliónov dolárov (250 miliónov eur).



Pápež navštívi počas nasledujúceho víkendu Maroko. Do tejto severoafrickej krajiny zavíta na pozvanie kráľa Muhammada VI. Náboženská pluralita je podľa marockých úradov zakotvená v ústave krajiny a takisto je v krajine zaručená sloboda vyznania. V Maroku žije viac ako 40.000 kresťanov.