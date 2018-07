Pápež František vycestuje v januári na Svetové dni mládeže do Panamy

Ako doplnila AP, pápeža žiadali, aby sa v rámci cesty do Panamy zastavil aj v Salvádore a pomodlil sa tam pri hrobe zavraždeného obhajcu ľudských práv arcibiskupa Óscara Romera.

Vatikán 9. júla (TASR) - Vatikán v pondelok potvrdil účasť pápeža Františka na medzinárodnom zhromaždení katolíckej mládeže, ktoré sa bude konať v januári 2019 v Paname, informovala agentúra AP.



Pripravované Svetové dni mládeže (SDM) v Paname budú celkovo tretím takýmto podujatím, na ktoré pocestuje František. V roku 2016 prijal pozvanie mladých do Poľska a v roku 2013 do Brazílie.



Vatikán v krátkom tlačovom vyhlásení uviedol, že František prijal pozvánku panamskej vlády a katolíckych biskupov z tejto stredoamerickej krajiny. Dodal, že pápež bude v Paname od 23. do 27. januára budúceho roka.



Ako doplnila AP, pápeža žiadali, aby sa v rámci cesty do Panamy zastavil aj v Salvádore a pomodlil sa tam pri hrobe zavraždeného obhajcu ľudských práv arcibiskupa Óscara Romera, ktorého v októbri vo Vatikáne vyhlási za svätého.



V pondelňajšom vyhlásení Vatikánu sa o prípadnej ceste Františka do Salvádora nepíše.