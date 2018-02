Pápež nariadil vyslúženým prelátom, aby sa vzdali luxusu

Pápež vyzýva všetkých, ktorí opustia vysoké funkcie, aby začali nový život v skromnosti, pokore, modlitbách, čase zasvätenému čítaniu a prostým pastoračným službám.

Vatikán 15. februára (TASR) - Pápež František nariadil všetkým vatikánskym činiteľom a biskupom vo svete, aby po svojom odchode z vysokých pozícií do dôchodku viedli jednoduchý život a vzdali sa mocenských túžob.



V uplynulých rokoch sa totiž množstvo vatikánskych predstaviteľov a biskupov dostalo pod paľbu kritiky za to, že sa po odchode zo svojho úradu nevzdávajú luxusného spôsobu života vrátane bývania a policajného sprievodu.



František sa vzdal priestranných pápežských apartmánov a uprednostnil jednoduchý byt vo vatikánskom hosťovskom dome. Podľa nového cirkevného zákona sa musia preláti "zbaviť túžby po moci a pretvárky, že sú nenahraditeľní".



Pápež vyzýva všetkých, ktorí opustia vysoké funkcie, aby začali "nový život v skromnosti, pokore, modlitbách, čase zasvätenému čítaniu a prostým pastoračným službám", informovala vo štvrtok agentúra Reuters.



František svoje komentáre uviedol v apoštolskom liste "Motu proprio" (Z vlastnej iniciatívy) s talianskym názvom Imparare a congedarsi (Naučiť sa lúčeniu). List upravuje administratívne aspekty oficiálneho veku odchodu do dôchodku, ktorý zostáva 75 rokov, ale pápež môže udeliť výnimku a predĺžiť funkčné obdobie niektorých predstaviteľov Vatikánu, v prevažnej miere je však zameraný na to, aby sa neopakovali nedávne škandály.



Jedna z týchto afér sa týkala talianskeho kardinála a štátneho sekretára Vatikánu Tarcisia Bertoneho, ktorý využíval veľký apartmán s výhľadom na Baziliku sv. Petra. Bertone bol zapletený aj do sprenevery peňazí pre detskú nemocnicu a aj po ukončení svojho pôsobenia vo Vatikáne využíval na presuny po Ríme eskortu vatikánskej a talianskej polície.



Rok po svojom zvolení za pápeža v roku 2013 František odvolal z úradu nemeckého biskupa Franza-Petra Tebartza-van Elsta z limburskej diecézy, pretože ten minul na svoje extravagantné sídlo 31 miliónov eur z cirkevných fondov. Obvinili ho aj z toho, že na pomoc chudobným deťom lietal do Indie prvou triedou.