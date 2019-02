Pápež navštívi v Maroku školu pre imámov, podporí umiernený islam

V marockej metropole Rabat sa František stretne s kráľom Muhammadom VI., ako aj s kňazmi a rehoľnými sestrami pôsobiacimi v krajine.

Vatikán 10. februára (TASR) - Pápež František sa stretne v Maroku s migrantmi a navštívi tam aj školu pre imámov, ktorú založili v rámci boja proti islamskému extrémizmu. Vyplýva to z programu cesty pápeža do severoafrickej krajiny naplánovanej na 30.-31. marca, ktorý v sobotu zverejnil Vatikán. Informovala o tom agentúra AP.



František len nedávno navštívil Spojené arabské emiráty (SAE), kde s popredným sunnitským imámom podpísal dokument odsudzujúci násilie. Pápež vtedy uviedol, že obaja náboženskí lídri chcú vyslať "jasný a rozhodný" signál, že medzi kresťanským a islamským svetom je možný rešpekt a dialóg.



V marockej metropole Rabat sa František stretne s kráľom Muhammadom VI., ako aj s kňazmi a rehoľnými sestrami pôsobiacimi v krajine. Pre tamojšiu katolícku komunitu bude tiež slúžiť omšu, pričom plánuje aj návštevu sociálneho centra pri Rabate.



Maroko už dlho samo seba označuje za kľúčového spojenca v boji proti islamskému extrémizmu a jeho kráľ opakovane kritizuje džihádizmus a diskusie radikálneho islamu, priblížila AP.



Zmienenú školu pre imámov, nazvanú podľa panovníka Inštitút Muhammada VI., navštevujú islamskí kazatelia z Maroka, subsaharskej Afriky i Európy. Otvorili ju v roku 2015 a medzičasom prijíma vyše 700 študentov ročne. Je súčasťou aktivít marockej vlády zameraných proti terorizmu a fundamentalistickému islamu, spustených v roku 2004.



Napriek tomu Maročania tvoria nezvyčajne veľkú časť z bojovníkov extrémistickej skupiny Islamský štát (IS). Vláda v Rabate sa desaťročia snaží dohliadať na náboženské učenie v marockých komunitách v zahraničí, kde sa niektorí bojovníci pochádzajúci z tejto krajiny radikalizovali.