Pápež navštívil južné Taliansko, uctil si pamiatku pátra Pia

František vo svojej kázni označil pátra Pia za vzor pravidelnej modlitby, služby trpiacim a pravej múdrosti, ktorá spočíva v dávaní sa druhým

Vatikán 17. marca (TASR) - Pápež František navštívil v sobotu dve mestá v južnom Taliansku, aby si uctil pamiatku známeho talianskeho svätca pátra Pia. Informoval o tom Vatikánsky rozhlas.



František najskôr ráno pricestoval do kampánskeho mestečka Pietrelcina, kde sa uctievaný kňaz a kapucínsky mních v roku 1887 narodil. Následne sa vrtuľníkom presunul do San Giovanni Rotondo v Apúlii, kde páter Pio v roku 1968 zomrel a kde spočívajú jeho telesné pozostatky. Pápež pred nimi spočinul v modlitbe.



Pastoračnú návštevu oboch miest pápež vykonal pri príležitosti 100. výročia stigmatizácie a 50. výročia smrti svätého Pia z Pietrelciny, ktorý patrí medzi najuctievanejších katolíckych svätcov.



Vyvrcholením návštevy bola podľa Vatikánskeho rozhlasu omša na otvorenom priestranstve pred kostolom v San Giovanni Rotondo. František vo svojej kázni označil pátra Pia za vzor pravidelnej modlitby, služby trpiacim a pravej múdrosti, ktorá spočíva v dávaní sa druhým.



"Svätý Pio bojoval so zlom celý svoj život a bojoval múdro, tak ako Pán: s pokorou, s poslušnosťou, s krížom, obetujúc bolesť z lásky," povedal pápež počas homílie.



Taliansky katolícky kňaz a kapucínsky mních páter Pio bol v roku 2002 vyhlásený za svätého pápežom Jánom Pavlom II. Známym sa stal najmä kvôli svojim stigmám, krvavým ranám na rukách i nohách, a tiež zázrakom a ďalším nadprirodzeným javom spojeným s jeho osobou.