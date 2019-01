Pápež odcestoval na Svetové dni mládeže do Panamy

Airbus 330 talianskej leteckej spoločnosti Alitalia s pápežom vzlietol z rímskeho letiska Fiumicino krátko pred 10.00 h SEČ.

Rím 23. januára (TASR) - Pápež František odcestoval v stredu na šesťdňovú návštevu Panamy, kde sa zúčastní na Svetových dní mládeže (SDM) organizovaných katolíckou cirkvou.



Airbus 330 talianskej leteckej spoločnosti Alitalia s pápežom vzlietol z rímskeho letiska Fiumicino krátko pred 10.00 h SEČ. Pristátie na panamskom letisku Tocumen sa očakáva v neskorých večerných hodinách okolo 22.30 h SEČ, informovala agentúra DPA.



"Odchádzam na Svetové dni mládeže do Panamy. Prosím vás, aby ste sa modlili za túto nádhernú a dôležitú udalosť v živote cirkvi," napísal František na Twitteri.



Šestdňová apoštolská cesta na 34. Svetové dni mládeže potrvá do 28. januára, keď sa pápež vráti do Ríma.



Podľa servera Vatican News je táto návšteva v poradí 26. cestou pápeža Františka mimo hraníc Talianska. Okrem oficiálneho sprievodu sa s ním do Panamy vydalo aj niekoľko desiatok novinárov.



Na SDM v Paname sa očakáva približne 200.000 účastníkov, medzi ktorými má byť aj vyše 200 Slovákov.



Pápež sa k nim pripojí vo štvrtok večer po tom, ako v priebehu dňa absolvuje stretnutia s panamskými predstaviteľmi, diplomatmi a stredoamerickými biskupmi. Na podujatiach SDM sa bude potom účastňovať až do nedele, keď odletí naspäť do Ríma.