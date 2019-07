Pápež po útoku na tábor migrantov v Líbyi žiadal humanitárne koridory

Organizácia Spojených národov (OSN) vyzvala na nezávislé vyšetrovanie s cieľom určiť, kto nesie zodpovednosť za nálet na centrum, v ktorom žilo okolo 600 migrantov, prevažne z afrických krajín.

Vatikán 7. júla (TASR) - Medzinárodné spoločenstvo by nemalo tolerovať násilné činy ako bol letecký útok na zadržiavacie stredisko pre migrantov v Líbyi. Vyhlásil to v nedeľu pápež František a vyzval na vytvorenie "humanitárnych koridorov", ktoré by pomohli zachrániť migrantov. Informovali o tom agentúry AP a AFP.



"Medzinárodné spoločenstvo by takéto závažné činy nemalo tolerovať," povedal počas nedeľňajšieho príhovoru k veriacim na Námestí sv. Petra vo Vatikáne. "Dúfam, že sa koordinovaným a rozsiahlym spôsobom zorganizujú humanitárne koridory pre tých migrantov, ktorí to najviac potrebujú."



Pápež sa pomodlil za obete útoku, pri ktorom v noci na stredu v zadržiavacom centre pre migrantov východne od Tripolisu zahynulo podľa posledných údajov 53 ľudí a ďalších 130 utrpelo zranenia.



Organizácia Spojených národov (OSN) vyzvala na nezávislé vyšetrovanie s cieľom určiť, kto nesie zodpovednosť za nálet na centrum, v ktorom žilo okolo 600 migrantov, prevažne z afrických krajín. Podľa OSN sa tento čin môže hodnotiť ako vojnový zločin.



Líbyjská medzinárodne uznaná vláda národnej jednoty obvinila z útoku svojho súpera, poľného maršala Chalífu Haftara, ten však účasť na nálete poprel.



Pápež František si v nedeľu vo svojich modlitbách spomenul taktiež na obete krviprelievaní, ktoré sa nedávno odohrali v Afganistane, Mali, Burkine Faso v Nigérijskej republike.