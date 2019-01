Pápež pokrstil 27 detí, rodičom poradil, aby sa pred nimi nehádali

Pápež prítomným rodičom a krstným rodičom 27 detí počas bohoslužby vo freskami vyzdobenej kaplnke povedal, že sa ujímajú dôležitej úlohy a tou je odovzdanie viery svojim deťom.

Vatikán 13. januára (TASR) - Pápež František pokrstil v nedeľu - už tradične ako každý rok - pri príležitosti sviatku Krstu Pána v Sixtínskej kaplnke desiatky novorodencov. Informovala o tom agentúra AP.



Pápež prítomným rodičom a krstným rodičom 27 detí počas bohoslužby vo freskami vyzdobenej kaplnke povedal, že sa ujímajú dôležitej úlohy a tou je odovzdanie viery svojim deťom. Je to práca, ktorá začína v ich domovoch.



František sa zároveň rodičov opýtal, či im môže dať drobnú radu. Hádky medzi manželmi podľa pápeža nie sú nič zlé, poradil im však, aby to nerobili pred deťmi, pretože im tým spôsobujú "úzkosť".



"Je úplne normálne, že manželia sa hádajú... bolo by to zvláštne, keby to nerobili. Robte tak, ale tak, že to deti nepočujú a nevidia," dodal.



V tej istej kaplnke bol František v marci 2013 zvolený za doposiaľ prvého pápeža pôvodom z Latinskej Ameriky. Je zároveň prvým pápežom, ktorý si vybral meno František.