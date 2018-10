Pápež: Potrat je ako najať si na riešenie problému nájomného vraha

Toto pápežovo konštatovanie bolo súčasťou série jeho katechéz venovaných Božím prikázaniam.

Vatikán 10. októbra (TASR) - Pápež František v stredu v príhovore počas generálnej audiencie vo Vatikáne vyhlásil, že "všetko zlo spáchané na svete" súvisí s "pohŕdaním životom".



Toto pápežovo konštatovanie bolo súčasťou série jeho katechéz venovaných Božím prikázaniam, v ktorých sa tentoraz venoval piatemu prikázaniu: "Nezabiješ," pričom znova potvrdil posvätnosť ľudského života - od jeho počatia po smrť, uviedol spravodajský portál Vatican News (VN).



Pápež vyhlásil, že toto prikázanie "vo svojej stručnej a kategorickej formulácii stojí ako múr na obranu základnej hodnoty v ľudských vzťahoch: hodnoty života".



Následne zaujal odmietavý postoj k všetkým formám neúcty k životu, najmä k potratom.



Poukázal na to, že "rozporuplný prístup k ľudskému životu povoľuje aj jeho usmrtenie v lone matky, a to v mene ochrany práv iných". František si však položil otázku, ako môže byť "terapeutický, občiansky či prosto ľudský ten skutok, ktorý ničí nevinný a bezbranný život v jeho rozkvete".



Prítomných pútnikov na Námestí sv. Petra sa potom spýtal, či "je správne odstrániť ľudský život, aby sa vyriešil nejaký problém". Odpovedal, že "je to, ako by sme na vyriešenie problémov najali nájomného vraha".



Spomenul v tejto súvislosti ako príklad rodičov, ktorým lekár oznámi, že ich ešte nenarodené dieťa má zdravotné postihnutie.



Pápež podľa VN zdôraznil, že rodičia v týchto prípadoch potrebujú "skutočnú blízkosť a solidaritu", aby "čelili realite a prekonali pochopiteľné obavy". Často však "dostávajú unáhlené rady, ktoré ich povzbudzujú k ukončeniu tehotenstva", čo "je slovný obrat pre to, ako s niekým priamo skoncovať".



Podľa pápeža choré dieťa, ktoré sa javí ako problém, je "v skutočnosti darom", ktorým "Boh človeka vymaní z egocentrizmu a dopraje mu rásť v láske". Dodal, že to isté ako o dieťati platí aj o každom človeku v núdzi, seniorovi či chudobnom.



"Zraniteľný život nám ukazuje východisko, cestu k záchrane z existencie zameranej len na seba, a odkrýva nám radosť z lásky," zdôraznil pápež.



Pripomenul prítomným "modly tohto sveta": peniaze, ktoré mnohých ľudí vedú k tomu, aby sa chorého nenarodeného dieťaťa zbavili, lebo starostlivosť oň býva drahá, ale aj moc a úspech. Upozornil, že pri hodnotení života "sú to chybné veličiny, pretože jediným autentickým meradlom je láska".



Vyzval tiež ľudí, aby neopovrhovali životom - "svojím ani cudzím", a obrátil sa aj na mladých ľudí, aby neznevažovali svoju existenciu, nepodceňovali sa a "nepohŕdali samými sebou v závislostiach", ktoré ich "ničia a privedú k smrti".



Agentúra AP napísala, že aj keď je František považovaný za liberálnejšieho ako jeho predchodcovia, za jeho pontifikátu učenie cirkvi o plánovanom rodičovstve a pohlavnom živote zostáva nezmenené. K týmto témam sa aj vyjadruje menej často a tvrdí, že cirkev by sa mala menej zameriavať na presadzovanie doktríny, ale viac na oslovovanie tých, ktorí sa od nej odvracajú, alebo tých v núdzi. V apríli tohto roku sa pápež vyjadril, že pomáhať chudobným a osamelým by malo byť rovnako dôležité ako boj proti potratom.