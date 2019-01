Pápež pricestoval do Panamy na Svetové dni mládeže

Niektorí pútnici prišli na plachetniciach

V súvislosti s programom SDM ponúka agentúra TASR aj niekoľko zaujímavostí:



- Na Svetové dni mládeže (SDM) do Panamy prišli niektorí mladí z Poľska i Francúzska na plachetniciach. Z Poľska sa na SDM prihlásilo 3500 Poliakov, Talianov pricestovalo 1300.



- Poľská plachetnica s názvom "Dar mládeže" sa vydala na cestu 11. novembra, na sviatok Nezávislosti Poľska. Na palube mala 170 mladých ľudí, ktorých pri duchovnom programe sprevádzal kňaz. Na ceste do Panamy sa táto loď zastavovala v 20 krajinách sveta, pričom sa obmieňala jej posádka i kňazi.



- Z Francúzska sa cez Atlantický oceán vydalo do Panamy 32 mladých. Počas ich päťmesačnej plavby sa mladí zastavili v Santiagu de Compostela a zašli aj do Fatimy, kde svoju púť zverili Panne Márii.



- Tri dni pred začatím SDM, čiže 16. - 19. januára, sa v Paname začalo Svetové stretnutie 1000 mladých z domorodých kmeňov, ktorí sa následne pripojili k oficiálnemu programu SDM.



- Ďalšou zaujímavosťou SDM v Paname je skutočnosť, že súčasťou výbavy pripravenej pre každého účastníka je ruženec z olivového dreva vyrobený vo Svätej zemi chudobnými rodinami z Betlehemu.

Panama 24. januára (TASR) - Pápež František pricestoval v stredu popoludní miestneho času na šesťdňovú návštevu Panamy, kde sa zúčastní na Svetových dňoch mládeže (SDM) organizovaných katolíckou cirkvou. K jeho návšteve dochádza práve v čase stupňujúcej sa politickej krízy v neďalekej Venezuele, informovala agentúra AFP.Františka na medzinárodnom letisku Tocumen v hlavnom meste Panama vítalo vyše 1000 pútnikov nesúcich panamské i vatikánske zástavy. Na letisku ho tiež čakal panamský prezident Juan Carlos Varela s manželkou Lorenou Castillovou.Šesťdňová apoštolská cesta na 34. Svetové dni mládeže potrvá do 28. januára, keď sa pápež vráti do Ríma.Podľa servera Vatican News je táto návšteva v poradí 26. cestou pápeža Františka mimo hraníc Talianska. Okrem oficiálneho sprievodu s ním do Panamy vycestovalo aj niekoľko desiatok novinárov.Na SDM v Paname sa očakáva približne 200.000 účastníkov, medzi ktorými má byť aj vyše 200 Slovákov.Pápež sa k nim pripojí vo štvrtok večer po tom, ako v priebehu dňa absolvuje stretnutia s panamskými predstaviteľmi, diplomatmi a stredoamerickými biskupmi. Na podujatiach SDM sa bude potom zúčastňovať až do nedele, keď odletí naspäť do Ríma.Téma tohtoročných SDM znie: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova" (Lk 1, 38). Na SDM už pricestovalo aj vyše 200 Slovákov.