Pápež prirovnal potraty pre defekty plodu k praktikám nacistov

Vatikán 17. júna (TASR) - Pápež František prirovnal súčasné praktiky, keď sa rodina rozhodne pre potrat po tom, ako sa na základe prenatálnych testov zistí, že plod môže byť poškodený, k nacistickým pokusom z čias druhej svetovej vojny. V nacistickom Nemecku chceli vytvoriť čistú rasu tak, že odstránili z populácie najslabších.



Pápež sa takto vyjadril v sobotu vo svojom prejave, keď prijal delegáciu Fóra rodinných asociácií z Talianska. Informáciu priniesli agentúry DPA a Reuters.



"Deti by sme mali prijať tak, ako prídu, pretože ich posiela Boh, pretože Boh dáva súhlas, i keď sú niekedy choré," vyhlásil pápež vo svojom dlhom, vopred nepripravenom prejave.



Najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi poukázal na to, že keď testy v prvých mesiacoch tehotenstva zistia, že plod má nejaké vrodené defekty, rodičia sa často uchyľujú k potratom. "Vražda detí... za účelom spokojného života sa likviduje nevinný. V minulom storočí sa celý svet pohoršoval nad tým, čo robili nacisti. Dnes robíme to isté iba v bielych rukavičkách," vysvetlil pápež. Agentúra Reuters dodáva, že pápež narážal na tzv. nacistické programy eugeniky, keď v nacistickom Nemecku prijali zákon, ktorý umožnil vynútenú sterilizáciu ľudí s duševnými alebo fyzickými poruchami za účelom vytvorenia silnej, dokonalej rasy.



Vo svojom prejave sa František vyjadril aj k statusu rodiny, keď vyhlásil, že rodinu môžu tvoriť iba heterosexuálne rodiny. "Dnes – a je to bolestivé – sa hovorí o diverzifikovaných rodinách, o rôznych typoch rodín..., ale rodina, ako Boží obraz, je jedine jedna," dodal.