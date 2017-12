Pápež: Rok 2017 sme premárnili a poškodili konaním prinášajúcim smrť

Zároveň poďakoval tým ľuďom, ktorí sa zasadili za spravodlivosť.

Vatikán 31. decembra (TASR) – Pápež František v nedeľňajšej ďakovnej omši vo Vatikáne na záver kalendárneho roka vyzval na viac solidarity a odsúdil vojny po celom svete.



"I toto obdobie roka 2017, ktoré nám Boh daroval celistvé a neporušené, sme my ľudia rozličnými spôsobmi premárnili a poškodili konaním prinášajúcim smrť, klamstvami a nespravodlivosťou. Vojny sú rukolapným znakom tejto opakujúcej sa a absurdnej pýchy. Sú ním však aj všetky malé i veľké útoky na život, na pravdu, na bratské spoločenstvo, ktoré sú príčinou rôznorodých foriem ľudského a spoločenského úpadku, i úpadku životného prostredia. Za všetko toto chceme a musíme prijať našu zodpovednosť pred Bohom, pred bratmi a pred stvorenstvom," cituje svätého otca Vatikánsky rozhlas.



Zároveň poďakoval tým ľuďom, ktorí sa zasadili za spravodlivosť. "Cítim sympatiu a vďačnosť voči tým ľuďom, ktorí sa každý deň malými, no cennými skutkami konkrétne pričiňujú k dobru Ríma: snažia sa plniť si čo najlepšie svoje povinnosti; v mestskej doprave sa správajú rozumne a rozvážne; rešpektujú verejné priestory a signalizujú veci, čo treba napraviť; sú pozorní k starším a k osobám v ťažkostiach, a tak ďalej. Týmito i tisíc ďalšími prejavmi správania konkrétne prejavujú lásku k mestu. Bez rečnenia, bez reklám, no štýlom občianskej vychovanosti praktizovanej v každodennosti. A takto v tichosti spolupracujú na spoločnom dobre," povedal pápež.



Vyjadril tiež veľký obdiv voči rodičom, učiteľom a všetkým vychovávateľom, "ktorí sa práve týmto štýlom snažia deti a mládež vychovávať k občianskemu cíteniu, k etike zodpovednosti, keď ich vedú k cíteniu spolupatričnosti, k starostlivosti a záujmu o realitu, ktorá je okolo nich".



Títo ľudia, i keď nie sú predmetom záujmu médií, predstavujú podľa Františka väčšinu ľudí žijúcich v Ríme. Nemálo z nich pritom žije v ťažkých podmienkach, "a predsa nad sebou neplačú ani neprechovávajú nevrlosť či nenávisť, ale každodenne sa usilujú svojím dielom prispieť k tomu, aby sa veci trochu zlepšili".



Liturgia Prvých vešpier sviatku Panny Márie Bohorodičky bola spojená so spevom Te Deum a s eucharistickou poklonou a požehnaním.