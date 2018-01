Pápež sa ospravedlnil za výroky obraňujúce čilského biskupa

František povedal, že taktnejšie by bolo použiť iné slovo.

Rím 22. januára (TASR) - Pápež František sa v pondelok ospravedlnil za svoje výroky, v ktorých bránil čilského biskupa Juana Barrosa, podozrivého z krytia pedofilného kňaza Fernanda Karadimu.



Pápež na tlačovej konferencii počas letu z týždňovej návštevy Čile a Peru naspäť do Vatikánu uviedol, že sa nesprávne vyjadril, keď povedal, že kritici čilského biskupa Barrosa nemajú proti nemu žiaden "dôkaz".



"Musím sa ospravedlniť, pretože slovo 'dôkaz' bolo zraňujúce, zranilo mnohé obete zneužívania," vyhlásil František, ktorého citovala talianska tlačová agentúra ANSA.



František povedal, že taktnejšie by bolo použiť iné slovo. "Mnoho obetí sexuálneho zneužívania (kňazmi) nemôže mať dôkaz, alebo ho možno majú, ale hanbia sa a v tichosti trpia," dodal František.



Pápež minulý týždeň vo štvrtok novinárom v Čile zdôraznil: "V deň, keď mi predložia dôkaz proti biskupovi Barrosovi, to uznám... Neexistuje proti nemu jediný dôkaz, všetko je to nactiutŕhanie."



O dva dni bostonský arcibiskup a kardinál Sean O'Malley, jeden z Františkových poradcov ohľadne sexuálneho zneužívania v katolíckej cirkvi, vyhlásil, že je "pochopiteľné", že pápežove slová vyvolali bolesť a rozruch.



"Po slovách, ktoré nesú posolstvo 'ak nemôžete dokázať svoje tvrdenia, nebudú vám veriť', sa tí, čo trpeli trestuhodnými zločinmi porušujúcimi ich ľudskú dôstojnosť, cítia opustení a vyhnaní na okraj spoločnosti," dodal kardinál.