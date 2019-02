Pápež sprostredkuje dialóg vo Venezuele, ak ho o to požiadajú

Svätý Otec ešte minulý týždeň vyslovil obavu, že politická kríza vo Venezuele sa môže zvrhnúť na krviprelievanie.

Abú Zabí/Vatikán 5. februára (TASR) - Pápež František je ochotný vziať na seba úlohu sprostredkovateľa dialógu venezuelskej vlády s tamojšou opozíciou, musia ho však o to požiadať obe strany. František to novinárom povedal v utorok na palube lietadla, ktorým po ukončení návštevy Spojených arabských emirátov (SAE) smeroval späť do Vatikánu.



Venezuelský prezident Nicolás Maduro v pondelok informoval, že pápežovi napísal list, v ktorom ho požiadal, aby mu pomohol v dialógu s opozíciou.



"Otvorím ten list. Uvidím, čo sa dá robiť, no východiskové podmienky sú také, že o to musia požiadať obe strany," povedal podľa agentúry DPA v utorok v reakcii pápež.



Maduro sa 10. januára napriek sporným prezidentským voľbám ujal vlády vo Venezuele na ďalšie šesťročné obdobie. Líder opozície Juan Guaidó sa 23. januára vyhlásil za dočasného prezidenta. Spojené štáty ho okamžite uznali a Madura označili za nelegitímnu hlavu štátu. Legitimitu Guaidóa následne uznala taktiež Kanada, Izrael i väčšina latinskoamerických krajín. Madura naopak podporili krajiny ako Rusko, Čína, Irán, Turecko, Kuba, Mexiko či Bolívia.



Niekoľko krajín EÚ následne Madura varovalo, že ak do ôsmich dní neoznámi termín novej voľby hlavy štátu, takisto uznajú Guaidóa za dočasného prezidenta. Stanovené ultimátum vypršalo v nedeľu, pričom Maduro výzvu na nové voľby odmietol.



K uznaniu Guaidóa za dočasného prezidenta pristúpilo v pondelok 16 krajín EÚ - Británia, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko a Švédsko.



Samotný Guaidó rokovanie s Madurom odmietol a vyzval ho na odstúpenie.



Vatikán situáciu vo Venezuele pozorne sleduje, informuje DPA a pripomína, že František je prvým pápežom pochádzajúcim z Latinskej Ameriky, pričom jeho štátny sekretár Pietro Parolin pôsobil vo Venezuele ako apoštolský nuncius.



Pápež ešte minulý týždeň vyslovil obavu, že politická kríza vo Venezuele sa môže zvrhnúť na "krviprelievanie". Povedal tiež, že stojí na strane "celého venezuelského ľudu", a odmietol podporiť jednu či druhú stranu.