Pápež ukončil návštevu Panamy a odletel späť do Ríma

Panama 28. januára (TASR) - Pápež František ukončil v nedeľu šesťdňovú návštevu Panamy, kde sa zúčastnil na 34. Svetových dňoch mládeže (SDM) organizovaných katolíckou cirkvou a odcestoval naspäť do Ríma. Informovala o tom v pondelok agentúra AP.



Na medzinárodné letisko Tocumen sa s pápežom prišli rozlúčiť panamský prezident Juan Carlos Varela a prvá dáma Lorena Castillová. Lietadlo kolumbijskej leteckej spoločnosti Avianca s pápežom vzlietlo z panamského letiska späť do Ríma v nedeľu večer miestneho času (v pondelok SEČ).



Pred odletom pápež vyzval na pokojné a spravodlivé riešenie súčasnej politickej krízy vo Venezuele. Pripustil pritom, že tamojšia situácia je naozaj vážna a vyjadril svoju spoluúčasť s Venezuelčanmi. Zároveň dodal, že sa modlí za mier v susednej Kolumbii, ktorú zasiahla "nenávisť teroristov".



Pápež pricestoval na návštevu Panamy v stredu. Na sobotňajšej večernej vigílii v parku v panamskej metropole sa podľa organizátorov SDM zúčastnilo okolo 600.000 ľudí.



Vo februári pápež navštívi Spojené arabské emiráty (SAE). Pôjde o prvú cestu Františka do regiónu Perzského zálivu, nie je to však pápežova prvá cesta do niektorej prevažne moslimskej krajiny. V minulosti už navštívil Turecko, Egypt, Palestínu, Jordánsko, Albánsko či Azerbajdžan.