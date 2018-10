Pápež umožní preskúmať McCarrickov prípad vo vatikánskych archívoch

K tomuto kroku František pristúpil po tom, ako americké cirkevné vyšetrovacie inštitúcie dospeli k záveru, že obvinenie McCarricka je založené na dôveryhodných informáciách.

Vatikán 6. októbra (TASR) - Pápež František súhlasil s "dôkladným preskúmaním" sexuálneho škandálu okolo bývalého amerického kardinála Theodora McCarricka vo vatikánskych archívoch. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na sobotňajšie vyhlásenie Vatikánu.



V júli tohto roku prijal pápež McCarrickovu rezignáciu a nariadil mu "žiť v modlitbe a pokání". Emeritný washingtonský arcibiskup takisto dostal zákaz verejného vystupovania a musí zostať v dome, ktorý mu cirkev určila.



K tomuto kroku František pristúpil po tom, ako americké cirkevné vyšetrovacie inštitúcie dospeli k záveru, že obvinenie, podľa ktorého McCarrick (88) zneužíval tínedžera, ktorý slúžil ako miništrant, je založené na dôveryhodných informáciách. Viacerí bývalí seminaristi a mladí kňazi tvrdia, že ich tento prominentný duchovný obťažoval a nútil ich, aby s ním spali.



Podľa kritikov Vatikán o neprijateľnom správaní kardinála vedel už roky, no celú záležitosť sa pokúšal "ututlať". Predchádzajúci pápež Benedikt XVI. McCarricka potrestal, jeho nástupca František však McCarricka rehabilitoval. Tvrdí to bývalý vatikánsky veľvyslanec Carlo Maria Vigano, ktorý v tejto súvislosti vyzval súčasného pápeža na odstúpenie.



Sobotňajšie vyhlásenie Vatikánu sa k týmto obvineniam nevyjadruje. Skúmanie prípadu vo vatikánskych archívoch však podľa neho môže priniesť dôkazy o tom, že v minulosti mohli byť prijaté rozhodnutia, ktoré by "nezodpovedali súčasnému prístupu k otázkam tohto druhu".



"Zneužívanie a jeho zatajovanie sa už nedá tolerovať a odlišný prístup k biskupom, ktorí sa dopustili zneužívania, alebo ho kryli, predstavuje v skutočnosti druh klerikalizmu, čo už dnes nie je akceptovateľné," uviedol v sobotu Vatikán.