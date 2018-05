Pápež uviedol, že sa modlí za hodinu vlastnej rozlúčky

V súčasnosti 81-ročný František v minulosti viackrát spomenul, že neočakáva, že by jeho pontifikát trval dlho, explicitne sa však nevyjadril, či chce nasledovať Benediktov príklad.

Vatikán 15. mája (TASR) - Pápež František občas premýšľa o tom, že raz nastane čas, aby odišiel "od svojho stáda". Uviedol to v kázni, ktorú predniesol v utorok vo vatikánskom Dome sv. Marty. Povedal tiež, že takéto rozhodnutie musia raz urobiť všetci biskupi.



"Keď čítam slová apoštola Pavla, myslím sám na seba," uviedol pápež, "pretože som biskup a raz sa budem musieť rozlúčiť".



Pápež podľa Vatikánskeho rozhlasu vychádzal z čítania zo Skutkov apoštolov, v ktorom sa píše o zhromaždení v Miléte, kam apoštol Pavol povolal Efezanov, aby sa s nimi rozlúčil pred odchodom do Jeruzalema, kam ide "spútaný Duchom". "Apoštol svedčí o poslušnosti voči Duchu Svätému a o láske k Božiemu stádu. Modlime sa za to, aby všetci biskupi boli takíto," povedal pápež.



Pripomenul, že pred cirkevnou obcou Pavol najprv vykoná akési spytovanie svedomia. Pápež v tejto súvislosti o sebe povedal, že "zo spytovania svedomia nevyjde tak víťazne ako Pavol, ale Pán je dobrý a milosrdný".



Dodal, že pri tejto pasáži Skutkov apoštolov myslí na seba i všetkých ostatných biskupov. "Vyprosujem si od Pána milosť, aby som sa mohol takto rozlúčiť. Pri spytovaní svedomia neskončím tak víťazne, ako Pavol..., avšak Pán je dobrý, je milosrdný".



František podľa AP mohol mať na mysli osud svojho predchodcu, emeritného pápeža Benedikta XVI., ktorý svojím odstúpením z úradu "otvoril brány" aj budúcim pápežom. V súčasnosti 81-ročný František v minulosti viackrát spomenul, že neočakáva, že by jeho pontifikát trval dlho, explicitne sa však nevyjadril, či chce nasledovať Benediktov príklad.



Podľa agentúry AP pápežove dnešné slová by sa mohli vzťahovať aj na čílskych biskupov, ktorí sa podieľali na utajovaní sexuálneho škandálu v rámci katolíckej cirkvi v Chile a nepomohli obetiam tohto zneužívania.