Pápež: V katolíckej cikrvi sa už začal proces ozdravenia

Madrid/Vatikán 1. apríla (TASR) - Pápež František sa domnieva, že proces "ozdravenia" v katolíckej cirkvi sa v dôsledku nedávnej konferencie o prevencii zneužívania detí už začal. Priznal však, že previnivší sa kňazi neboli potrestaní. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP.



Pápež minulý týždeň v piatok schválil súbor nových pravidiel, ktoré majú zabrániť zneužívaniu maloletých a zraniteľných a zabrániť zamlčiavaniu takýchto prípadov.



V rozhovore, ktorý v nedeľu odvysielala španielska televízia La Sexta, pápež uviedol, že chápe, že mnohí ľudia boli sklamaní nedostatkom konkrétnych výsledkov konferencie, ktorá sa konala vo Vatikáne vo februári. Trvá však na tom, že k pokroku v tejto veci v cirkvi došlo.



František uviedol, že sa od neho síce očakávajú konkrétne činy - potrestanie kňazov -, on však chce začať proces ozdravenia v cirkvi, "a to si vyžiada čas".



Škandály spojené s pohlavným zneužívaním maloletých zasiahli krajiny po celom svete. Po nedávnom summite, ktorého cieľom bolo inštruovať biskupov o ich prechádzaní a riešení, pápež prisľúbil, že zasiahne proti vinným kňazom.



Obete zneužívania sú však nespokojné a tvrdia, že pápež tento problém priamo nerieši, len o ňom "reční".



Pápežom podpísaná nová právna norma predlžuje premlčaciu lehotu zo štyroch na 20 rokov a pod hrozbou pokuty ukladá povinnosť hlásiť podozrenie zo zneužívania maloletých. Ďalším bodom v rámci prevencie je poskytovanie adekvátnej formácie na ochranu maloletých a zraniteľných osôb.



Pápež chce, aby osobám, ktoré tvrdia, že boli obeťami zneužívaní, ako aj ich rodinným príslušníkom bolo uznané právo byť prijatí, vypočutí a sprevádzaní.



Obvineným má byť garantované právo na spravodlivý a nestranný proces, pri rešpektovaní prezumpcie neviny i princípu proporcionality medzi previnením a trestom.



Odsúdený zo zneužitia má byť pozbavený svojich funkcií a má mu byť ponúknutá vhodná podpora na psychologickú a duchovnú rehabilitáciu, a to aj s cieľom spoločenského znovuzačlenenia.



Tento nový normatívny akt začne platiť od 1. júna.