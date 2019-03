Pápež v Maroku: Migranti si zaslúžia prijatie a ochranu

František začal v sobotu dvojdňovú návštevu prevažne moslimského Maroka, kam prišiel na pozvanie kráľa Muhammada VI.

Rabat 30. marca (TASR) - Všetci migranti, bez ohľadu na ich právny štatút, si zaslúžia ochranu, obzvlášť najzraniteľnejšie deti a ženy. Pápež František to vyhlásil v sobotu počas stretnutia so skupinou migrantov v Maroku.



Účastníkom stretnutia povedal, že nie sú "marginalizovaní", ale nachádzajú sa "uprostred srdca cirkvi". Zaslúžia si podľa neho, aby ich v novom pôsobisku prijali, starali sa o nich a integrovali.



Najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi pri tejto príležitosti odsúdil prevádzačov ako "obchodníkov s ľudským mäsom" a vyzval na rozšírenie legálnych možností migrácie.



"Problém migrácie sa nikdy nevyrieši stavaním bariér, vyvolávaním strachu v iných ľuďoch alebo odopieraním pomoci tým, ktorí sa legitímne usilujú o lepší život pre samých seba a svoje rodiny," dodal pápež počas návštevy Maroka, kde sa stretol s migrantmi v starostlivosti katolíckej charity. Migranti prichádzajú do Maroka vo veľkých počtoch zo subsaharskej Afriky v nádeji, že sa dostanú cez Stredozemné more do Európy.



František začal v sobotu dvojdňovú návštevu prevažne moslimského Maroka, kam prišiel na pozvanie kráľa Muhammada VI. Hlavným cieľom jeho návštevy je rozvoj dialógu medzi náboženstvami a zlepšenie vzťahov katolíckej cirkvi s ostatnými vierovyznaniami.