Pápež v mene cirkvi požiadal Rómov o odpustenie za diskrimináciu

Svätý Otec zavítal v nedeľu do mesta Blaj, kde sa stretol so zástupcami Rómov.

Blaj 2. júna (TASR) - Pápež František požiadal v nedeľu Rómov o odpustenie za diskrimináciu, segregáciu a zlé zaobchádzanie, ktorým bola ich komunita vystavená zo strany katolíckej cirkvi.



Pápež to uviedol počas pastoračnej návštevy v Rumunsku, počas ktorej v nedeľu zavítal do mesta Blaj, kde sa stretol so zástupcami Rómov.



Pápež počas príhovoru k Rómom uviedol: "V mene cirkvi prosím o odpustenie nášho Pána i vás za všetky prípady v dejinách, keď sme vás diskriminovali, zle s vami zaobchádzali alebo sa na vás hľadeli povýšenecky".



František pred tým v meste Blaj predsedal východnej liturgii v byzantskom obrade počas omše, počas ktorej vzdal poctu katolíkom prenasledovaným, mučeným a zabíjaným komunistickým režimom. František takýmto spôsobom predsedal východnej liturgii vôbec po prvý raz. Pri tejto príležitosti aj blahorečil siedmich gréckokatolíckych biskupov - mučeníkov cirkvi.



Pápež počas svojej pastoračnej návštevy v Rumunsku zavítal i do odľahlejších katolíckych komunít. Pápež Ján Pavol II. mohol v rámci prvej pápežskej návštevy Rumunska v roku 1999 navštíviť len hlavné mesto Bukurešť.