Pápež v novembri navštívi Japonsko

Vatikán 23. januára (TASR) - Pápež František povedal v stredu novinárom cestujúcim spolu s ním do Panamy, že v novembri tohto roku plánuje navštíviť Japonsko. Informovala o tom agentúra AP.



Pápež už v minulosti hovoril, že chce ísť do Japonska, ale teraz prvýkrát potvrdil, že sa návšteva naozaj uskutoční.



František tiež uviedol, že chce niekedy v budúcnosti navštíviť aj Irak. Miestni cirkevní predstavitelia mu však hovoria, že zatiaľ na to nie je vhodná bezpečnostná situácia.



Po Paname, kde sa pápež zúčastní na Svetových dňoch mládeže (SDM) organizovaných katolíckou cirkvou, má prvom polroku v pláne cesty do Spojených arabských emirátov (SAE), Maroka, Bulharska a Macedónska.



Hovorí sa tiež o tom, že v druhej polovici roka zvažuje návštevu Madagaskaru, dodáva AP.