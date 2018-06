Pápež: V otázke migračnej politiky sa musia krajiny zjednotiť

Podľa Františka, ktorý počas svojho pontifikátu bráni migrantov a utečencov, je na prekonanie súčasnej migračnej krízy potrebná zmena myslenia.

Vatikán 14. júna (TASR) - Pápež František vyzval vo štvrtok na "zmenu myslenia" v otázkach migračnej politiky a uviedol, že na prekonanie migračnej krízy je životne dôležitá medzinárodná spolupráca.



Táto pápežova výzva je súčasťou jeho vyhlásenia k účastníkom medzinárodnej konferencie o migrácii vo Vatikáne a objavila sa v čase diplomatickej roztržky medzi Talianskom a Francúzskom ohľadom nedeľňajšieho odmietnutia humanitárnej lode s migrantmi, informuje agentúra Reuters.



Pápež na konferencii vyzval na "spoločné globálne riadenie medzinárodnej migrácie v zmysle hodnôt spravodlivosti, solidarity a súcitu."



Podľa Františka, ktorý počas svojho pontifikátu bráni migrantov a utečencov, je na prekonanie súčasnej migračnej krízy "potrebná zmena myslenia". Uviedol, že krajiny by mali zmeniť svoj postoj a nepovažovať iných za hrozby, ale v rámci obohatenia spoločnosti oceniť ich životné skúsenosti a hodnoty.



Najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi zároveň zdôraznil, že nadnárodný rozmer migračnej krízy si vyžaduje "pomoc celého medzinárodného spoločenstva", keďže podľa jeho slov táto kríza prekonala možnosti jednotlivých štátov.



"V každej z týchto krajín sú migranti zraniteľní, osamotení a izolovaní. Je životne dôležité prijať túto skutočnosť, ak chceme na túto humanitárnu výzvu poskytnúť konkrétnu a dôstojnú reakciu," dodal pápež na konferencii organizovanej Vatikánom a Mexikom.



Nezhody medzi Francúzskom, Talianskom a Maltou vznikli po tom, ako Rím a Valetta nepovolili zakotviť lodi Aquarius so 629 migrantmi na palube vo svojich prístavoch.



Riešenie nakoniec ponúkol v pondelok nový španielsky premiér Pedro Sánchez, ktorý oznámil, že loď sa môže priplaviť do prístavu Valencia. Aquarius, eskortovaný dvoma talianskymi plavidlami, zakotví vo Valencii na západnom pobreží Španielska v sobotu.



Taliansky rezort diplomacie si v súvislosti so sporom predvolal i francúzskeho veľvyslanca v Ríme. Francúzsky prezident Emmanuel Macron obvinil taliansku vládu z "cynizmu a nezodpovedného prístupu". Taliansky premiér Giuseppe Conte mu invektívy energicky vrátil, pričom postoj Francúzska k imigrácii označil za "pokrytecký".