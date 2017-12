Pápež vo vianočnom posolstve hovoril o Jeruzaleme i deťoch utečencov

Počas príhovoru z balkóna Baziliky sv. Petra tiež František povedal, že Ježiša videl v tvárach detí žijúcich vo vojnových zónach, ale aj tých, ktoré pochádzajú z rodín utečencov alebo nezamestnaných.

Rím 25. decembra (TASR) - Pápež František využil v pondelok svoje tradičné vianočné posolstvo na to, aby opäť vyzval na mier v rôznych častiach sveta, pričom varoval aj pred ďalším vyostrením konfliktu medzi Izraelom a Palestínčanmi.



Počas poludňajšieho príhovoru z balkóna vatikánskej Baziliky sv. Petra tiež povedal, že Ježiša videl v tvárach detí žijúcich vo vojnových zónach, ale aj tých, ktoré pochádzajú z rodín utečencov alebo nezamestnaných. Desaťtisíce prítomných veriacich si nakoniec vypočuli pápežské vianočné požehnanie Urbi et orbi (Mestu a svetu), informovala agentúra DPA.



"Vojnové vetry vejú v našom svete a medzičasom prekonaný koncept rozvoja naďalej vedie k úpadku človeka, spoločnosti a životného prostredia," upozornil František pri príležitosti Prvého sviatku vianočného. Dodal, že ľudia sa musia zasadzovať za to, aby bol svet "ľudskejším a dôstojnejším pre deti dneška i zajtrajška". Vyslovil sa tiež za väčšiu ústretovosť k deťom migrantov.



"Poprosme Pána o mier pre Jeruzalem a pre celú Svätú zem. Modlime sa za to, aby medzi stranami (blízkovýchodného konfliktu) prevládla vôľa obnoviť dialóg," povedal najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi na margo krízy, vyostrenej nedávnym rozhodnutím amerického prezidenta Donalda Trumpa uznať Jeruzalem za hlavné mesto Izraela.



Pápež vo vianočnom posolstve spomenul aj konflikty a krízy v iných častiach Blízkeho východu, Jemene, Južnom Sudáne, Somálsku, Burundi, Konžskej demokratickej republike, Stredoafrickej republike, na Ukrajine, v Kórei a Venezuele. Zmienil sa taktiež o utrpení príslušníkov rohinskej menšiny v Mjanmarsku a Bangladéši - krajinách, ktoré navštívil pred štyrmi týždňami.