Pápež vyzval na modlitby za katolícku cirkev v Číne

Ostatných veriacich vyzval, aby sa modlili za katolíkov v Číne.

Vatikán 23. mája (TASR) - Pápež František sa v stredu obrátil na veriacich v Číne, aby preukázali, že sú v plnom spoločenstve so Svätou stolicou. Ostatných veriacich vyzval, aby sa modlili za katolíkov v Číne.



Ako informovala agentúra AP, pápež tieto výzvy predniesol počas tradičnej generálnej audiencie, na ktorej spomenul, že mnohí čínski katolíci si v týchto dňoch pripomínajú sviatok Panny Márie Šešanskej.



Za vyhlásenie Dňa modlitieb za Čínu sa v liste čínskym katolíkom vyslovil medzičasom emeritný pápež Benedikt XVI. v roku 2008, keď v ňom vyjadril želanie, aby tento deň pripadol na 24. mája - na sviatok Panny Marie Pomocnice kresťanov. Benedikt vtedy napísal aj modlitbu k Panne Márii uctievanej v čínskom meste Še-šan, ktoré je prvým mariánskym pútnickým miestom v Číne.



V Číne žije odhadom asi 12 miliónov katolíkov, z ktorých časť sa hlási k štátnej organizácii Vlastenecké kňazské združenie a časť patrí k podzemnej cirkvi vernej pápežovi. Kňazi a farníci podzemnej cirkvi sú často zadržiavaní a perzekvovaní.



František - a pred ním emeritný pápež Benedikt XVI. - sa pokúša zjednotiť obe komunity.



Tieto kroky Vatikánu v Číne súvisia so snahami o kompromisnú dohodu medzi Svätou stolicou a Čínou, o ktorej sa už dlhšie hovorí. Jej podstata by mala spočívať v tom, že Vatikán uzná siedmich exkomunikovaných biskupov vymenovaných Pekingom, pričom v ich prospech by mali odstúpiť dvaja biskupi podzemnej cirkvi. Číňania výmenou za to schvália Vatikánom vybraných biskupov. Problémom je, že čínsky režim chce mať údajne naďalej právo vyberať kandidátov na biskupov, pričom pápež by mal len právo veta.



Odkedy sa však začiatkom roka objavili správy, že obe strany sa priblížili k dosiahnutiu dohody, Čína zmenila svoj postoj. Napr. vo februári zverejnila nové nariadenia týkajúce sa náboženského života a pritvrdila aj svoj postoj voči organizáciám, ktoré sú mimo priamej kontroly komunistickej strany.



Aj keď na sklonku minulého roku vatikánske zdroje vyjadrovali nádej, že dohoda je blízko, vatikánsky hovorca Greg Burke uviedol, že "v bezprostrednom časovom horizonte sa neplánuje podpis dohody medzi Svätou stolicou a Čínskou ľudovou republikou".