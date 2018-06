Pápež vyzýva krajiny sveta, aby prijímali migrantov a integrovali ich

Zopakoval, že podporuje biskupov zo Spojených štátov, ktorí odsúdili politiku oddeľovania detí od rodičov, čo nelegálne vstúpili na územie USA.

Vatikán 22. júna (TASR) - Pápež František si myslí, že jednotlivé krajiny by mali prijať toľko migrantov, koľko dokážu zvládnuť, a správne ich integrovať do svojej spoločnosti.



Pápež to uviedol v rozhovore s novinármi na palube lietadla, ktorým sa vo štvrtok vracal do Ríma po celodennej návšteve Ženevy.



Zopakoval, že podporuje biskupov zo Spojených štátov, ktorí odsúdili politiku oddeľovania detí od rodičov, čo nelegálne vstúpili na územie USA.



Vyzdvihol súčasne prístup Talianska a Grécka za ich veľkorysosť k prisťahovalcom. Pripomenul, že mnoho sýrskych utečencov prijali aj Turecko, Libanon a Jordánsko.



Podporil aj návrhy z Európy na rozvoj pracovných miest a vzdelania v afrických krajinách ako nástrojov boja proti obchodovaniu s migrantmi, ktorí odchádzajú do Európy za lepším životom.



Vyjadril nádej, že tento plán zmení pomery v Afrike a povedie tam k hospodárskemu rastu. "Africký ľud oplýva veľkým kultúrnym bohatstvom a veľkou inteligenciou. S dobrým vzdelaním by to (africké) deti mohli dotiahnuť ďaleko," domnieva sa pápež.



František súčasne odsúdil, že migranti posielaní späť do Líbye sú často obeťami mučenia a iného zneužívania vo väzniciach, ktoré prirovnal ku koncentračným táborom druhej svetovej vojny.