Pápež zvoláva na júl mierový ekumenický summit o Blízkom východe

Vatikán 25. apríla (TASR) - Lídrov kresťanských cirkví a spoločenstiev z Blízkeho východu pozval pápež František na mierový ekumenický summit, ktorého dejiskom by sa 7. júla malo stať juhotalianske prístavné mesto Bari.



Cieľom vrcholnej schôdzky by malo byť posúdenie možností, ako prispieť zo strany účastníkov k obnoveniu mieru v blízkovýchodnom regióne.



Vyplýva to zo stredajších informácií Vatikánskeho rozhlasu a svetových tlačových agentúr, ktoré pripomínajú, že Bari je považované za okno do Orientu a že v tamojšej bazilike sú umiestnené relikvie sv. Mikuláša. Práve tento svätec má značný kredit v radoch pravoslávnych kresťanských cirkví v Iraku, Sýrii, Egypte či Libanone.



Pápež František v minulosti už opakovane vyjadril znepokojenie nad vývojom v Sýrii a nad ohrozením kresťanských spoločenstiev v celom regióne.



Iba nedávno - 14. apríla - hovoril o situácii v Sýrii pápež telefonicky s patriarchom ruskej pravoslávnej cirkvi Kirillom.