Pápežov almužník porušil zákon, aby pomohol ľuďom v núdzi

Rím 13. mája (TASR) - Poľského kardinála a pápežského almužníka Konrada Krajewského prirovnali v talianskych médiách k Robinovi Hoodovi pápeža Františka. Porušil totiž zákon, aby do jednej z budov v Ríme využívanej squattermi obnovil dodávky elektriny. V dome žije viac ako 400 ľudí vrátane takmer sto detí.



Táto budova palácového typu sa nachádza na ulici Via di Santa Croce in Gerusalemme vo štvrti Esquilino v centre Ríma. Jej majiteľom je banková skupina Finnat.



Aktivisti zo združenia Spin Time Labs ju "okupujú" od roku 2013. Poskytujú v nej ubytovanie rodinám bezdomovcov prevádzkujú tam tavernu, divadlo, remeselný pivovar, stolársku dielňu, priestor na skúšky hudobných kapiel a usporadúvajú tam rôzne spoločenské aktivity.



Dodávky elektriny do budovy prerušili 6. mája z dôvodu nezaplatených účtov v celkovej výške 300.000 eur, dodala agentúra ANSA. Obyvatelia domu sa podľa nej obrátili na radnicu mesta Rím, aby im pomohla nájsť trvalé riešenie, "aby ich už od elektriny neodpájali".



Krajewski, ktorý predsedá pápežskej charitatívnej nadácii, prišiel do domu v sobotu na návštevu, počas ktorej zišiel do šachty a elektrinu zapojil. Vysvetlil, že kým sa stal kňazom, pracoval v Poľsku ako elektrikár.



"Bola to zvláštna, zúfalá situácia," uviedol Krajewski v rozhovore pre pondelkové vydanie denníka Corriere della Sera. Dodal, že prijíma "plnú zodpovednosť za svoje konanie a ak mu zaň udelia pokutu, zaplatí ju.



Krajewski si za svojej konanie vyslúžil kritiku talianskeho vicepremiéra a ministra vnútra Mattea Salviniho, ktorý kardinála vyzval, aby zaplatil aj "300.000 eur" ako dlh domu za dodanú elektrinu.



Kardinál v rozhovore pre denník vyhlásil, že nechce, aby sa kauza spolitizovala. "Venujem sa charite a starám sa o chudobných ľudí, o tieto rodiny, deti," vyhlásil Krajewski, ktorý túto budovu navštevoval aj v minulosti, aby pomáhal na pomoc odkázaným obyvateľom.



Po tom, ako kardinál znovu pripojil dom k elektrickej sieti, anomáliu zistila aj elektrárenskej spoločnosť, ktorej technici prišli na miesto aj s políciou, aby znovu prerušili dodávky elektriny. Svojho zámeru sa však vzdali po tom, ako obyvatelia vytvorili živú reťaz a zabránili im v prístupe k domu.



Združenie Spin Time Labs, ktoré budovu obsadilo, zvolalo na pondelok o 18.00 h SELČ mimoriadne zhromaždenie, aby vysvetlili vzniknutú situáciu a vyhlásili kardinála Krajewského a pápeža Františka za čestných členov svojho združenia.