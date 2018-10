L. Ju Hjong-sik: Pápežova návšteva KĽDR by bola veľkým krokom k mieru

Ju, ktorý podľa vlastných slov navštívil KĽDR niekoľkokrát v rámci humanitárnych ciest, tvrdí, že v tejto izolovanej krajine nie sú žiadni kňazi a krajina potrebuje náboženskú slobodu.

Vatikán 11. októbra (TASR) - Cesta pápeža Františka do Severnej Kórey je "snom, ktorý sa dá realizovať", a išlo by o obrovský krok smerom k mieru na Kórejskom polostrove. Vyhlásil to vo štvrtok juhokórejský biskup Lazarus Ju Hjong-sik z mesta Tedžon, informovala tlačová agentúra Reuters.



Biskup to povedal pred stretnutím Františka s juhokórejským prezidentom Mun Če-inom, ktoré sa uskutoční na budúci týždeň vo Vatikáne. Mun pápežovi počas audiencie odovzdá oficiálne pozvanie od severokórejského vodcu Kim Čong-una na návštevu Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR).



"Ak tam pápež pôjde, bude do obrovský, kvalitatívny krok pre Kórejský polostrov a jeho mierový proces," uviedol Ju, ktorý je v Ríme na synode biskupov z celého sveta.



"Severná Kórea by mohla vstúpiť do svetového spoločenstva ako normálna krajina. Myslím si, že náš prezident pápežovi porozpráva o situácii. Nehovorím však teraz o podmienkach návštevy - ale predtým, ako niečo spravíte, musíte pripraviť určité základy. Ak budú tieto základy hotové, pápež môže ísť," tvrdí Ju.



Kim referoval Munovi o svojom prianí stretnúť sa s pápežom v septembri počas stretnutia lídrov.



Mun, ktorý má pred sebou turné po Európe, sa vo Vatikáne stretne s pápežom 18. októbra. Deň predtým sa v tamojšej Bazilike sv. Petra zúčastní na "mierovej omši" za pokoj na Kórejskom polostrove.



Ju, ktorý podľa vlastných slov navštívil KĽDR niekoľkokrát v rámci humanitárnych ciest, tvrdí, že v tejto izolovanej krajine nie sú žiadni kňazi a krajina potrebuje náboženskú slobodu.



Severokórejská ústava však náboženskú slobodu garantuje, pokiaľ nepodkopáva štát. Okrem hŕstky štátom kontrolovaných miest pre veriacich KĽDR nepovoľuje nijakú otvorenú náboženskú aktivitu.



Severná Kórea, kde podľa odhadov cirkevných činiteľov žilo pred kórejskou vojnou približne 55.000 katolíkov, nepovoľuje stálu prítomnosť kňazov na svojom území.