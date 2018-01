Pápežovej návšteve v Čile predchádzali podpaľačské útoky na kostoly

V porovnaní s inými latinskoamerickými krajinami je Čile štátom, kde pápež dostáva najnižšie hodnotenie, vyplýva z výsledkov prieskumu zverejneného mimovládnou organizáciou Latinobarometro.

Vatikán/Santiago 15. januára (TASR) - Pápež František odcestoval v pondelok z Ríma do Čile a Peru, ktoré sú cieľmi jeho v poradí už šiestej návštevy v Latinskej Amerike.



Ako pripomenula agentúra DPA, pápežovej návšteve v Čile prechádzalo šesť bombových a podpaľačských útokov, ktorých terčmi boli kostoly alebo fary. Leták, ktorý podpaľači zanechali pri fare v Santiagu de Chile, žiada "slobodu pre všetkých politických väzňov na svete a nezávislosť a slobodu pre územie Wallmapu" obývané pôvodnými obyvateľmi z kmeňa Mapučov. Pápežovi sa autori letáku vyhrážajú, že "najbližšie bomby budú smerovať pod jeho talár".



V porovnaní s inými latinskoamerickými krajinami je Čile štátom, kde pápež dostáva najnižšie hodnotenie, vyplýva z výsledkov prieskumu zverejneného mimovládnou organizáciou Latinobarometro.



Riaditeľka Latinobarometro Marta Lagosová vysvetlila, že Františkova popularita klesla po tom, ako sa prevalila kauza čilského kňaza Fernanda Karadimu, ktorého vo Vatikáne v roku 2011 - po rokoch obviňovania a podozrievania - uznali za vinného zo zneužívania maloletých.



Pápež sa potom v roku 2015 stal terčom kritiky, keď za biskupa diecézy Osorno vymenoval Juana Barrosa, a to aj napriek podozreniam, že Karadiho zrejme chránil pred vydaním do rúk spravodlivosti.



Vatikán sa medzičasom pokúša zmierniť dôsledky ďalšieho škandálu, ktorý sa týka sexuálneho zneužívania v Peru. Ide o katolícke hnutie Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), ktoré je rozšírené v mnohých krajinách Južnej Ameriky i v USA a ktorého zakladateľa Luisa Fernanda Figariho chce peruánsky prokurátor dať zatknúť pre podozrenie z pohlavného zneužívania a spáchania ďalších trestných činov vrátane únosov a psychického týrania či finančných machinácií.



Podľa talianskeho denníka Il Messaggero Vatikán tento prípad považuje za taký závažný, že Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života vymenovala apoštolského komisára (interventora) pre spoločnosť SVC, známu aj pod názvom Sodalitium Christianae Vitae. Stal sa ním kolumbijský biskup Noel Antonio Londoňo Buitraga. Na ekonomické záležitosti SVC bude na základe skoršieho rozhodnutia Vatikánu naďalej dohliadať kardinál Joseph William Tobin.



Pápež odcestoval z Ríma v pondelok krátko pred 9.00 h SEČ. Prvou zastávkou jeho cesty bude Čile, kde zotrvá do štvrtka. Následne odcestuje do susedného Peru, ktoré cez víkend postihlo silné zemetrasenie.



Na stretnutie s Františkom do Čile pricestovali tisíce veriacich zo susedných krajín Latinskej Ameriky, dodala agentúra DPA.