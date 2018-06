PO 18 ROKOCH: V Papue-Novej Guinei zaznamenali prípady detskej obrny

V súčasnosti bojuje s týmto vírusom aj Afganistan, Pakistan a Nigéria.

Canberra 26. júna (TASR) - V Papue-Novej Guinei prepukla prvá nákaza detskej obrny po 18 rokoch. Informovala o tom v utorok agentúra DPA s odvolaním sa na predstaviteľov Organizácie Spojených národov a miestnej vlády.



Prvý prípad zaznamenali, keď šesťročný chlapec z provincie Morobe, severovýchodne od hlavného mesta Port Moresby, prišiel 28. apríla k lekárovi s oslabenými dolnými končatinami. O tri týždne neskôr sa u neho potvrdil vírus detskej obrny.



Miestne zdravotnícke úrady vyhlásili oficiálne prepuknutie nákazy po tom, ako americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) zistilo tento vírus vo vzorkách stolice dvoch detí z chlapcovho okolia.



Vírus zaznamenali zatiaľ iba v týchto troch prípadoch v provincii Morobe, kde len 61 percent detí dostáva odporúčanú dávku vakcíny.



Chudobný tichomorský ostrovný štát Papua-Nová Guinea sa oficiálne zbavil obrny v roku 2000. V súčasnosti bojuje s týmto vírusom okrem neho aj Afganistan, Pakistan a Nigéria.



Nákazlivá choroba postihuje najmä deti do piatich rokov. Nedá sa liečiť, ale dá sa jej predísť očkovaním.



Svetová zdravotnícka organizácia (WTO) už vyslala do provincie Morobe zdravotníckych pracovníkov na zaočkovanie detí do 15 rokov.