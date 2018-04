Novým paraguajským prezidentom sa stal Abdo Benítez

Abdo, 46-ročný marketingový odborník, v kampani sľuboval aj pokračovanie propodnikateľskej politiky, ktorú uplatňoval odchádzajúci prezident Horacio Cartes.

Asunción 23. apríla (TASR) - Konzervatívny politik Mario Abdo Benítez zvíťazil v nedeľných prezidentských voľbách v Paraguaji so ziskom 46,5 percenta hlasov voličov. V pondelok, po zrátaní 96 percent hlasov z 21.000 volebných miestností, o tom informovala ústredná volebná komisia.



Abdo z vládnej konzervatívnej strany Colorado (ANR-PC) je synom osobného tajomníka bývalého diktátora Alfreda Stroessnera, ktorý riadil krajinu tvrdou rukou v rokoch 1954-1989. To Abdovi mnohí vyčítajú. V kampani sľuboval voličom nízke dane a boj s korupciou.



K víťazstvu mu pomohol aj ekonomický rozmach v krajine za vlády jeho strany.



Pedro Efraín Alegre z opozičnej aliancie GANAR, sformovanej zo stredopravých a ľavicových strán, skončil druhý so 42,7 percenta hlasov. Osem ďalších prezidentských kandidátov sa ocitlo ďaleko sa oboma spomínanými politikmi.



Obaja kandidáti sú konzervatívci. Právnik Alegre odmietol uznať porážku a vyhlásil, že počká na konečné výsledky.



Nový prezident začne päťročné funkčné obdobie 15. augusta, pripomenula tlačová agentúra AP.



Abdo, 46-ročný marketingový odborník, v kampani sľuboval aj pokračovanie propodnikateľskej politiky, ktorú uplatňoval odchádzajúci prezident Horacio Cartes. Snažil sa tiež rozohnať obavy z návratu čias diktátora Stroessnera.



Obaja kandidáti mali podobné programy - sľubovali, že prilákajú zahraničné investície, ktoré vytvoria pracovné miesta v hospodárstve. To pritom patrí k najrýchlejšie rastúcemu v regióne, ale stále trpí vysokým stupňom chudoby, mimoriadne veľkou sociálnou nerovnosťou a hlboko zakorenenou korupciou.



Obaja sú tiež sociálni konzervatívci, ktorí kritizujú sexuálnu východu a právo na umelé prerušenie tehotenstva.



Strana Colorado (ANR-PC) riadi Paraguaj s malými prestávkami od polovice 20. storočia. Vnútrozemská krajina s približne siedmimi miliónmi obyvateľov hraničí s Argentínou, Bolíviou a Brazíliou.



Predstavitelia volebných komisií nehlásili žiadne vážne narušenia hlasovania, hoci zadržali ženu, ktoré udrela Abda do ramena, keď bol vo volebnej miestnosti. Polícia uviedla, že motív ženinho konania nie je jasný.



V nedeľných voľbách si voliči vyberali aj všetkých zákonodarcov do Kongresu a 17 guvernérov po celej krajine.