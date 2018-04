Začali sa prezidentské a parlamentné voľby v Paraguaji

Výsledok prezidentských volieb je pomerne nejasný. Niektoré z prieskumov verejnej mienky favorizujú Abda Beníteza, bývalého predsedu paraguajského Senátu, iné predpovedajú víťazstvo Alegremu.

Asunción 22. apríla (TASR) - V Paraguaji sa začali prezidentské a parlamentné voľby, ktoré sú v poradí už siedmimi od pádu diktatúry v tejto juhoamerickej krajine z roku 1989. O prezidentský úrad sa uchádza dovedna desať kandidátov.



Za favoritov sú však považovaní len dvaja z nich - Mario Abdo Benítez z vládnej konzervatívnej strany Colorado (ANR-PC) a Pedro Efraín Alegre z opozičnej aliancie GANAR, sformovanej zo stredopravých a ľavicových strán.



Výsledok prezidentských volieb je pomerne nejasný. Niektoré z prieskumov verejnej mienky favorizujú Abda Beníteza, bývalého predsedu paraguajského Senátu, iné predpovedajú víťazstvo Alegremu, priblížila tlačová agentúra DPA.



Vo voľbách je oprávnených odovzdať svoj hlas zhruba 4,2 milióna Paraguajčanov, z ktorých takmer polovica má menej ako 35 rokov. Približne 38.000 Paraguajčanov môže vo voľbách hlasovať zo zahraničia, informovala latinskoamerická televízna stanica TeleSUR. Paraguajčania si v nedeľu okrem prezidenta zvolia aj svojich 80 zástupcov v dolnej komore, 45 zástupcov v hornej komore parlamentu (Senát) a 17 guvernérov.



Vplyvná strana Colorado vládla v 6,8 miliónovom Paraguaji takmer 70 rokov vrátane obdobia diktatúry generála Alfreda Stroessnera (1954-89). Jej vládu nakrátko narušil len prezidentský mandát ľavičiara a bývalého biskupa Fernanda Luga v rokoch 2008-2012. Opätovne sa strana vrátila k moci v osobe súčasného prezidenta Horacia Cartesa, konzervatívneho podnikateľa a jedného z najbohatších ľudí v krajine, ktorý sa úradu ujal v roku 2013.



Abdo Benítez je podnikateľom v stavebníctve, jeho otec bol tajomníkom generála Stroessnera. Vo svojej kampani vyzýval na reformu súdnictva a snažil sa udržať si odstup od odchádzajúceho prezidenta Cartesa. Toho daňové reformy síce do Paraguaja pritiahli zahraničných investorov, avšak čelil aj protestom proti svojmu pokusu zmeniť ústavu tak, aby mohol zastávať aj druhé funkčné obdobie.



Opozičný kandidát Alegre zase v kampani sľuboval bezplatnú zdravotnú starostlivosť pre najchudobnejších občanov, lepšie vzdelanie, či ústavnú zmenu, ktorá by zabezpečila väčšiu transparentnosť na úradoch. Novozvolený prezident nastúpi do svojho úradu 15. augusta.