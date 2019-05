Paríž bude tlačiť na Irak, aby zrušil trest smrti pre 3 členov IS

Muži, ktorých zadržali v Sýrii Spojenými štátmi podporované jednotky bojujúce proti džihádistom, sú prvými francúzskymi členmi IS odsúdenými na smrť v Iraku, kam ich odovzdali na proces.

Paríž 27. mája (TASR) - Francúzska vláda v pondelok oznámila, že podnikne "nevyhnutné kroky" na to, aby Iraku zabránila vykonať trest smrti nad tromi francúzskymi občanmi, ktorí boli uznaní za vinných z členstva v extrémistickej skupine Islamský štát (IS). Informovala o tom agentúra AFP.



"Francúzsko je v zásade proti trestu smrti bez ohľadu na čas a miesto," uviedlo francúzske ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení po tom, ako iracký súd v nedeľu odsúdil troch francúzskych občanov na smrť.



Muži, ktorých zadržali v Sýrii Spojenými štátmi podporované jednotky bojujúce proti džihádistom, sú prvými francúzskymi členmi IS odsúdenými na smrť v Iraku, kam ich odovzdali na proces.



Odsúdení, ktorých menovali ako Kévin Gonot, Léonard Lopez a Salim Machou, majú 30 dní na podanie odvolania. Trojica patrí k 12 francúzskym občanom odovzdaným do irackej väzby vo februári.